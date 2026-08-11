Ministria e Mbrojtjes bën me dije se gjatë 12 orëve të fundit janë raportuar 23 vatra zjarri në vend.
Nga këto, 8 mbeten ende aktive. Për përballimin e situatës janë angazhuar 26 automjete zjarrfikëse, 310 forca operacionale, 103 efektivë të Forcave të Armatosura, 3 helikopterë të Forcës Ajrore dhe 2 avionë “Air Tractor”.
Në Dajt, zjarri është riaktivizuar mbi tunelet e Qafë Mollës. Në zonë po punojnë forcat zjarrfikëse dhe punonjësit e ADZM-së, të mbështetur edhe nga një helikopter i Forcave të Armatosura.
Në Priskë të Madhe, ndërhyrja vijon me 4 automjete zjarrfikëse dhe 15 efektivë. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, aktualisht nuk ka rrezik për banesat.
Një tjetër vatër aktive është në Drenie, në bashkinë Patos, ku zjarri është riaktivizuar në thellësi të pyllit. Në terren po punojnë forcat zjarrfikëse dhe bashkiake, 20 efektivë të Forcave të Armatosura dhe 2 avionë “Air Tractor”.
Në Krujë vijon ndërhyrja në dy vatra. Në Abaze, situata po monitorohet dhe nuk raportohet rrezik për zonat e banuara. Ndërsa në Krastë-Halil, ndërhyrja e dy helikopterëve në orët e para të mëngjesit ka ndihmuar në përmirësimin e situatës.
Në malin e Nëmerçkës, në bashkinë Përmet, operacioni po vijon me forcat zjarrfikëse, strukturat bashkiake dhe 25 efektivë të Forcave të Armatosura. Edhe në këtë zonë nuk raportohet rrezik për banesat.
Aktive mbetet edhe vatra në malin e Dhëmbelit, ku po punojnë forcat zjarrfikëse të Përmetit.
Në Gurë-Lurë, në bashkinë Dibër, është angazhuar një tjetër operacion i gjerë. Në terren ndodhen 25 zjarrfikës, 20 forca të ADZM-së, 35 vullnetarë dhe 2 helikopterë të Forcave të Armatosura.
Forcat janë vendosur pranë banesave për të mbrojtur komunitetin dhe për të reaguar në rast të përkeqësimit të situatës. Ndërkohë, zjarri në Vilëz të Kurbinit është shuar plotësisht.
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