Një “kontratë e rreme qiraje ” me vlerë 22 mijë euro, çanta dhe bileta për të shkuar në stadium apo teatër: këto do të ishin mjetet që përdornin dy sipërmarrësit Massimiliano dhe William Fabbro për të korruptuar gjeneralin e karabinierëve Oreste Liporace, që u arrestua mëngjesin e sotëm nga karabinierët e ROS.

Në të njëjtin procesverbal, personat e policisë financiare njoftuan edhe një urdhër arrest shtëpie për sipërmarrësin Ennio De Vellis. Hetimi filloi në Milano për të hipotezuar krimet e trafikimit të ndikimit të paligjshëm, lëshimit të faturave për operacione inekzistente, korrupsionit dhe shkeljen e rregullave të ankandeve.

Të arrestuarit janë:

• Oreste Liporace, i emëruar tashmë komandant i policisë rrugore të Romës nga Ignazio Marino, ishte komandanti i karabinierëve të regjimentit të dytë të studentëve, marshallëve, të Velletri, në provincën e Romës deri në vitin 2021. Aktualisht ishte drejtor i Institutit i Studimeve të Avancuara të Mbrojtjes.

• Ennio De Vellis është një sipërmarrës nga Lazio që drejton një grup kompanish në sektorin e transportit me qendër në Frosinone.

Megjithatë, sipërmarrës të tjerë, zyrtarë dhe drejtues publikë të administratave shtetërore qendrore janë duke u hetuar në procedimin penal në gjendje të lirë, përfshirë Lorenzo Quinzi, kreun e departamentit për çështjet e përgjithshme dhe dixhitalizimin në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Transportit.

Hetimi buron nga ai për korrupsion i cili në të kaluarën në Milano kishte çuar në arrestimin e Massimo Hallecker , punonjës i spa Fiera Milano, nisur nga ankesa e kësaj kompanie. Hetimi nga i cili në vitin 2022 dolën në dritë figurat e sipërmarrësve Massimiliano dhe William Fabbro. Nga bisedat e marra nga prokuroria dolën mesazhe elokuente, si për të nxjerrë në pah marrëdhëniet e interesave mes dy vëllezërve Fabbro dhe gjeneralit Liporace. Sipas prokurorisë, Oreste Liporace do të kishte siguruar që firmës së vëllezërve Fabbro t’i jepej një kontratë me vlerë gati 700 mijë euro për shërbimet e pastrimit të shkollës së karabinierëve në Velletri. De Vellis do të kishte ndihmuar gjeneralin dhe Fabbros të gjenin kompani të tjera që do të kishin marrë pjesë në tender “për të humbur”, duke fshehur kështu kontratën e fituesit të paracaktuar për kompaninë e Fabbros.

Prandaj, hetimi i koordinuar nga prokuroria e Milanos do të kishte hedhur dritë mbi natyrën instrumentale të një kontrate qiraje në emër të motrës së Liporace – mbi 22 mijë euro, e disbursuar midis 2020 dhe 2021 – përcaktimi i së cilës do të kishte pasur funksionin e fshehjes. dhurimi i parave për gjeneralin e karabinierëve.

Çantat e stilistëve Louis Vuitton që iu dhanë edhe Liporace, kishin një vlerë totale mbi 11 mijë euro. Hetimi përfshin edhe biletat për stadiumin olimpik në Romë dhe për një shfaqje në Teatro alla Scala.

Familja e gjeneralit gjithashtu do të kishte akses në një shërbim makine me qira me shofer gjatë një qëndrimi në Milano në dhjetor 2019. Në këmbim, Liporace do të kishte vepruar për të siguruar që kontrata – me vlerë gati 700 mijë euro – për shërbimet e pastrimit të kazermave t’i besohej një kompanie të caktuar.

15 milionë euro të tjera kontrata katering nga Kryesia e Këshillit përfunduan në hetim për shkak se i ishin caktuar në shkurt 2020 të njëjtës kompani, e cila sipas akuzave do të pranohej në rrethin e kufizuar të të ftuarve në urdhrat e Departamenti i Informacionit dhe Sigurisë, në 2018-2020 do t’i kishte paguar 165 mijë euro sipërmarrësit Ennio De Vellis në cilësinë e tij si ndërmjetës në botën e prokurimit publik.

Për De Vellis, gjyqtari hetues ra dakord se arrestimet ishin të nevojshme për të hetuar hipotezën e trafikimit të ndikimit rreth kontratave të Dis.

Hetimet, të drejtuara nga Prokuroria Publike e Milanos, u përqendruan “në dhënien e paligjshme të fondeve dhe kontratave publike” në këmbim të parave dhe përfitimeve të tjera si dhe përmes “bashkimit të subjekteve ekonomike që marrin pjesë në mënyrë fiktive në procedurat e tenderit”. Hetuesit bëjnë me dije se “në provinca të ndryshme të Italisë po kryhen kërkime dhe marrje dokumentesh, nga organe publike, persona fizikë dhe kompani me cilësi të ndryshme të përfshira në ngjarjet që janë objekt hetimi gjyqësor”. Kërkimet po kryhen edhe në zyrat e Prokurorit të Përgjithshëm të Shtetit, në Qendrën e Studimit të Mbrojtjes së Lartë, në Bordin e Përgjithshëm të Punëve Publike për Lazio, Abruzzo dhe Sardenja.