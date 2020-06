Gjyqtarja e Krujës, Enkelejda Hoxha doli sot sërish në skenë për një tjetër vendim që ka dhënë duke sjellë lirimin nga burgu të Hekuran Billës, që u ekzekutua mbrëmjen e djeshme. Gjyqtarja i fali 5 vite duke e nxjerrë me kusht. Por kush është Enkelejda Hoxha, për të cilën Inspektorati i Lartë i Drejtësisë ka nisur hetimin administrativ?

Emri i gjyqtares lidhet me lirimin nga burgu të disa të dënuarve, përmes vendimeve të dyshimta, para se ajo të përballej me vetingun. Hoxha u ka hapur dyert e burgut ish-numrit dy të bandës së Durrësit Endrit Dokle, duke i shuar dënimin përjetë, Genc Tafilit, i dënuar për vrasjen e komisarit të Policisë Arben Zylyftari si dhe Ilir Pajës, të cilit i kishte mbetur mbi një vit dënim. Hekuran Billës kjo gjyqtare i fali 5 vite burg duke e nxjerrë në lirimin me kusht.

Ministrja Etilda Gjonaj e cilësoi një kambanë alarmi për drejtësinë lirimin e Dokles pak muaj më parë. Ministrja deklaroi se ka kërkuar pezullimin e gjyqtares Enkelejda Hoxha, si edhe ka kërkuar prokurorisë ndjekje penale për të, ndërsa ILD-ja nisi hetimin administrativ.

