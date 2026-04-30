Partia Demokratike ka hyrë në një fazë procesi zgjedhor të brendshëm. Këtë të enjte, 30 prill, në orën 12:00 ka skaduar afati për dorëzimin e kandidaturave për postin e kryetarit të forcës opozitare më të madhe në vend.
Deri më tani, raportohet se kanë shprehur vullnetin e tyre për postin e kryedemokratit, Sali Berisha, Ervin Salianji dhe Evi Kokalari (aktiviste), Merjeme Sala (mjeke) dhe Alesia Balliu.
Sekretari i Përgjithshëm i kësaj partie, Flamur Noka, deklaroi në një prononcim për gazetarët se demokratët kanë qenë tejet transparent në këtë proces.
“Ka pasur një muaj kohë për këdo që aspiron”, deklaroi ai.
Vlen të theksohet se Salianji e ka çuar kandidaturën e tij në seli pëmes përfaqësuesve, por siç sqaroi gazetari i Klan News, Enkel Xhangoli, ata nuk janë lejuar të futen brenda.
Në mënyrë elektronike e ka dorëzuar kandidaturën e saj edhe Kokalari, pasi përfaqëues të saj janë ndeshur me të njëjtën situatë në selinë blu.
