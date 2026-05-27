Një person ka mbetur i plagosur me armë zjarri në kryeqytet pas një konflikt të çastit. Bëhet fjalë për Juxhin Hamajesi, i cili rezulton të jetë arrestuar më parë nga efektivët e Komisariatit nr. 4, pasi kërkohej për trafik klandestinësh në Pogradec.
Ai ka qenë gjithashtu i dyshuar për përfshirje në aktivitete të paligjshme edhe në vitet e mëparshme, përfshirë një arrestim në qershor të vitit 2021, sërish për trafik klandestinësh sirianë.
Juxhin Hamajesi ka mbetur i plagosur në vitin 2018 pasi u qëllua me armë zjarri nga ish-efektivi Santiago Malko në një lokal në zonën e Kinostudios.
Autoritetet vijojnë të kenë në fokus të hetimeve të mëparshme aktivitetin e tij të dyshuar kriminal, ndërsa çështjet ndaj tij janë trajtuar në kohë të ndryshme nga organet ligjzbatuese.
