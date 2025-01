Gazetarja Klodiana Lala ka treguar historinë e baronit të drogës, Dritan Rexhepi, i cili u ekstradua sot (8 janar) nga Turqia drejt vendit tonë.

Lala thotë se Dritan Rexhepi është skeduar për herë të parë nga autoritetet shqiptare në vitin 1999 ku në rrethin e Krujës u ekzekutuan dy oficerë policie, Arben Keqi dhe Durim Kasmi dhe u vra pronari i një lokali.

Sipas Lalës, Rexhepi është i pari vrasës me pagesë i skeduar nga autoritetet shqiptare.

“Dritan Rexhepi është skeduar për herë të parë nga autoritetet shqiptare në vitin 1999 ku në rrethin e Krujës u ekzekutuan dy oficerë policie, Arben Keqi dhe Durim Kasmi dhe u vra pronari i një lokali i cili dyshohet se ishte viktimë rastësore. Është i pari vrasës me pagesë i skeduar nga autoritetet shqiptare sepse u pajtua në atë kohë sipas të dhënave të policisë nga Shkëlqim Haka, një bos i zonës për të ekzekutuar Durim Kasmin, i cili e kishte goditur me shpullë Shkëlqim Hakën. Dritan Rexhepi bashkë me Sokol Halilajn një tjetër person shkon nga Vlora dhe bën ekzekutimin e Durim Kasmit dhe më pas të pronarit të lokalit, Ramazan Bakiu, i cili mbetet i plagosur dhe vdes më vonë në spital.

Ndërkohë shoku i Durim Kasmit, Arben Keqi ishte vrarë 40 ditë përpara dhe në të 40-tat e tij u vra Durim Kasmi.

Drejtësia shqiptare nuk e gjeti asnjëherë fajtor Dritan Rexhepin për vrasjen e Arben Keqit, por e dënoi me 25 vite burgim për vrasjen e oficerit të policisë Durim Kasmi dhe të plagosjen me dashje me pasoja të rënda që solli vdekjen të Ramazan Bakiut. Kjo është ngjarja e parë që ai u skedua edhe pse gjykimi u bë në mungesë”, tha Lala në emisionin “Open” në News24.

Rexhepi ka tentuar të vrasë edhe prokurorin e krimeve të renda, Eugen Beci, por ka dështuar. Më pas ai u arrestua, por kreu një arratisje të bujshme sapo mbaroi marrja në pyetje.

“Në atë kohë Dritan Rexhepi kishte vënë në shënjestër Prokurorin Eugen Becin për ta ekzekutuar dhe kishte arritur të mblidhte informacion që prokurori i çështjes ndodhet në zemër të kryeqytetit dhe afrohet për ta qëlluar. U shoqërua nga policia dhe po pyetej në atë kohë nga një prokuror, Anton Martinaj në Durrës. Pasi u mbarua marrja në pyetje dhe kur oficeri i policisë u urdhërua ta shoqëronte, ai mori një pallto, një dosje dhe i kaloi para hundëve policisë duke thënë që…policia e kishte marrë në pyetje, ai i kishte mbyllur hesapet dhe tani ishte i lirë për tu larguar. Kështu ndodhi arratisja e bujshme. Nga ai moment Dritan Rexhepi nuk u arrestua më në Shqipëri. U arrestua në disa vende të BE dhe u arratis që andej dhe në fund u arrestua në Ekuador me emrin Lulzim Murataj dhe dyshohej për trafik droge. U dënua nga autoritete në Ekuador dhe deri në 2021 ka qenë në burg dhe atje mendohet që ka arritur të njihet me bosët e karteleve të drogës jo vetëm nga Ekuadori, por edhe vende të tjera si Kolumbia, Brazili etj. Arriti të krijonte atë që njihet si kompania Belo, organizata e parë mafioze që përbehet nga shumë shtetas, por shqiptarët janë kokat dhe arriti të shtrinte ndikimin e tij jo vetëm në Ekuador dhe Amerikë Latin, por në të gjithë Evropën”, tregoi Lala.

Sipas gazetares, Rexhepi ka krijuar edhe familje brenda burgut. Ai u martua me mbesën e një gjenerali të lartë në Ekuador dhe ka një djalë.

“Krijoi familje në burg, u bë edhe baba. Është martuar me mbesën e një gjenerali me shumë ndikim në Ekuador dhe ka një djalë rreth 5-6 vjeç. Në 2021 u lirua me kusht në burg të hapur. Nga 2022 u arratis nga Ekuadori, kishte një hetim të gjerë atje sepse mendohej se ishte favorizuar nga zyrtarë. Në nëntor 2023 ministri i Brendshëm turk dha lajmin që kishte arrestuar shqiptarin më të kërkuar”, tha gazetarja.