Ideja e Presidentit të SHBA-së Donald Trump për një plan të përbashkët për pagimin e taksave për Ngushticën e Hormuzit do të diskutohet me Iranin, tha zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë Karoline Leavitt gjatë një konference për shtyp.
ABC News raportoi më parë se Trump po shqyrtonte një sipërmarrje të përbashkët me Iranin për të vendosur taksa për anijet që kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit.
“Është një ide që presidenti e ka propozuar, siç e dini, dhe do të diskutohet në dy javët e ardhshme”, tha Leavitt, duke shtuar, megjithatë, se përparësia e menjëhershme e Trump është rihapja e Ngushticës pa asnjë kufizim.
