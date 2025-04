Kandidati për deputet në listat e PS në Qarkun e Vlorës, Ardit Bido u shpreh se vetëm për dy qarqe do të kandidonte për deputet.

I ftuar në studion e emisionit “Opinion” në Tv Klan, Bido ka treguar se dy qarqet që do të kandidonte janë Vlora ku kandidon aktualisht edhe Tirana, pasi sipas tij politika duhet bërë me dashuri.

Ardit Bido: Kam 17 vite në jetën publike dhe për arsye krejt të tjera nga profesioni që unë kam pasur. Kam mbajtur qëndrimet e mia dhe janë konstante në kohë dhe këto politikë janë. Janë politikë e paaplikuar, janë në kuadrin e ideve të vizionit dhe të qasjes dhe është krejt normale kalimi nga politika e aplikuar në politikë të aplikuar. Pra nga pjesëmarrja në jetë publike drejt politikës ku ti tenton që këto bindje dhe ide ti kthesh në bindje. E dyta unë jam shumë i lindur me zonën nga vij dhe rrjedhimisht dëshira nuk ka qenë që unë të kandidoja, por ka qenë që unë të kandidoja në qarkun e Vlorës. Sepse është lidhja emocionale.

Blendi Fevziu: Pra po të mos ishte Vlora nuk do të kandidoje.

Ardit Bido: Jo sepse politika për mua duhet bërë dhe me dashuri. Mund të ishte edhe Tirana se unë kam ndërtuar edhe jetën në Tiranë dhe kam dashuri dhe për Tiranën, por nuk do të mund të ishte asnjë qark tjetër. Qarku i Vlorës është një lidhje direkte e qëndrimeve të mia në vijimësi dhe e dashurisë dhe unë besoj që politika duhet të bëhet me zemër.

Ndër të tjera Bido ka treguar se vjen nga një familje tradicionalisht e majtë, por kjo nuk është arsyeja pse ai kandidon për PS, pasi ai thotë që është i lidhur fortë me bindjet e tij. Bindje të cilat kjo parti përmbush 80% të bindjeve të tij.