Kjo foto që shihni është shkëputur nga pamjet e një kamere sigurie, që ka fiksuar autorët e grabitjes së argjendarisë në Kamëz paraditen e së shtunës, duke u arratisur pas ngjarjes. Në foton e siguruar nga TV Klan, grabitësit shfaqen të maskuar, teksa largohen në drejtim të Fushë-Krujës me motoçikletën ngjyrë të kuqe të përdorur në krim.
Kjo pamje, por edhe shumë të tjera, po analizohen nga ana e policisë së kryeqytetit, teksa bëhet me dije se kontrolle të shumta janë kryer edhe në zonën e Zall Herrit.
Nga verifikimet, si dhe marrja në pyetje e pronares së argjendarisë që ra pre e grabitjes, vlera e bizhuterive të marra nga dy personat e armatosur përllogaritet rreth 900 mijë lekë.
E gjithë ngjarja ka ndodhur në pak minuta, me autorët të cilët janë treguar mjaft të kujdesshëm, duke mbajtur skafandrën e motorit gjatë gjithë kohës me qëllim për të mos u identifikuar.
Burime bëjnë me dije se autorët dyshohet se kanë mbajtur në vëzhgim argjendarinë deri në momentin që kanë kryer grabitjen. Nisur nga kjo, hetuesit shpresojnë se pamjet e kamerave të sigurisë, por edhe prova të tjera të grumbulluara në vendngjarje, do të ndihmojnë në identifikimin e grabitësve.
