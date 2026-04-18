Në Antalya Diplomacy Forum 2026, liderë politikë, diplomatë dhe ekspertë u mblodhën për të diskutuar sfidat dhe mundësitë e një rajoni që vazhdon të kërkojë stabilitet të qëndrueshëm. Në këtë kontekst, Sekretari i Përgjithshëm i Regional Cooperation Council, Amer Kapetanović, përcolli një mesazh të thjeshtë, por domethënës: paqja në Ballkan ndërtohet çdo ditë, përmes bashkëpunimit konkret dhe dialogut të vazhdueshëm.
Duke moderuar panelin “Korrja e Paqes në Ballkan: Dialogu, Biznesi dhe Lidhja”, ai theksoi se stabiliteti nuk është një gjendje e dhënë, por një proces që kërkon angazhim të përbashkët. Sipas tij, lidhjet infrastrukturore, shkëmbimet tregtare dhe bashkëpunimi institucional janë mënyra më e drejtpërdrejtë për ta bërë këtë stabilitet të prekshëm për qytetarët.
Në panel morën pjesë ministra të jashtëm nga vendet e rajonit, përfshirë Ferit Hoxha për Shqipërinë, të cilët ndanë qëndrimet e tyre mbi rëndësinë e dialogut dhe bashkëpunimit rajonal në një kohë sfidash të reja gjeopolitike.
Diskutimet u përqendruan në fusha konkrete si transporti, energjia, tregtia dhe lidhjet digjitale, të cilat konsiderohen si shtylla për zhvillim të qëndrueshëm dhe mirëqenie më të madhe për qytetarët e rajonit. Në këtë drejtim, u theksua roli i nismave si Tregu i Përbashkët Rajonal dhe Strategjia e Evropës Juglindore 2030, të cilat synojnë të forcojnë bashkëpunimin dhe të krijojnë mundësi të reja ekonomike.
Gjatë forumit, Kapetanović zhvilloi edhe takime dypalëshe me përfaqësues të lartë, përfshirë ministrin shqiptar Ferit Hoxha dhe homologë nga rajoni, ku në qendër të bisedimeve ishte nevoja për të ruajtur dialogun dhe për të avancuar nisma të përbashkëta.
Forumi i këtij viti, me temën “Hartëzimi i së nesërmes, menaxhimi i pasigurive”, shërbeu si një hapësirë reflektimi dhe bashkëpunimi për një rajon që vijon të përballet me sfida, por edhe me mundësi reale për zhvillim dhe integrim më të thellë.
Mesazhi që doli nga Antalia ishte i qartë: përtej sfidave, e ardhmja e Ballkanit mbetet e lidhur me aftësinë për të bashkëpunuar, për të ndërtuar besim dhe për të krijuar mundësi të përbashkëta për qytetarët.
