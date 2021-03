Më poshtë është një përmbledhje e disa prej studimeve më të fundit shkencore mbi koronavirusin e ri dhe përpjekjet për të gjetur trajtime dhe vaksina për Covid-19.

Variantet e shumëfishta mund t’i “shpëtojnë” vaksinave

“Reutres” raporton se sipas një studimi të ri, antitrupat e induktuar nga vaksinat Moderna dhe Pfizer janë më pak efektive në neutralizimin e disa prej varianteve më shqetësuese të koronavirusit.

Studiuesit morën mostra gjaku nga 99 individë të cilët kishin marrë një ose dy doza të secilës vaksinë dhe testuan antitrupat e tyre të prodhuara nga vaksina, kundër-kopje të virusit të krijuara për të imituar 10 variante të qarkullimit global.

Pesë nga 10 variantet ishin “shumë rezistente ndaj neutralizimit”, edhe kur vullnetarët kishin marrë të dyja dozat e vaksinave, raportuan studiuesit. Të pesë variantet shumë rezistente kishin mutacione në kulmin e sipërfaqes së virusit, të njohur si K417N / T, E484K dhe N501Y, që karakterizojnë një variant të shfrenuar në Afrikën e Jugut dhe dy variante që përhapen me shpejtësi në Brazil. Në përputhje me studimet e mëparshme, përqindja e antitrupave neutralizues ra 5 deri në 6-fish krahasuar me variantet e zbuluara në Brazil.

Kundër variantit të zbuluar në Afrikën e Jugut, neutralizimi ra 20-44 herë. Një variant që qarkullon tani në New York ka mutacionin E484K.

“Ndërsa studimet e variantit të Nju Jorkut janë duke vazhduar, zbulimet tona sugjerojnë që variante të ngjashme që strehojnë E484K mund të jenë më të vështira për të neutralizuar antitrupat e shkaktuar nga vaksinat. Pavarësisht rezultateve tona, është e rëndësishme të merret parasysh se vaksinat ngrenë lloje të tjera të përgjigjeve imune që mund të mbrojnë kundër zhvillimit të sëmundjes së rëndë”, tha udhëheqësi i studimit Alejandro Balazs i Universitetit të Harvardit dhe Spitalit të Përgjithshëm të Massachusetts.

Varianti i identifikuar në Mbretërinë e Bashkuar është më vdekjeprurës

Studimi i ri konfirmon se varianti i koronavirusit i identifikuar për herë të parë në Britani, i njohur si B.1.1.7, është më vdekjeprurës sesa variantet e tjera që qarkullojnë atje. Studiuesit analizuan të dhënat për 184,786 njerëz në Angli të diagnostikuar me COVID-19 midis mesit të nëntorit dhe mesit të janarit, përfshirë 867 që vdiqën. Sipas një letre të postuar në “medRxiv”, për çdo tre njerëz që vdiqën brenda katër javësh pasi u infektuan me një variant tjetër, afërsisht pesë vdiqën pasi u infektuan me B.1.1.7.

Autorët bënë me dije se në përgjithësi, rreziku i vdekjes me B.1.1.7 ishte 67% më i lartë se rreziku me variante të tjera në Angli. Ashtu si me variantet e hershme, rreziku i vdekjes së pacientëve u rrit me moshën, gjininë mashkullore dhe kushtet mjekësore para-ekzistuese. B.1.1.7 tani është e përhapur në të gjithë Evropën dhe parashikohet të përhapet në Shtetet e Bashkuara.

“Në mënyrë thelbësore të dhënat e reja sugjerojnë se vaksinat e aprovuara aktualisht për SARS-CoV-2 janë efektive kundër B.1.1.7”, shkruajnë studiuesit.

Varianti i identifikuar në Brazil është dyfish infektiv

Midis nëntorit dhe janarit në Manaus, Brazil, frekuenca e rasteve COVID-19 që përfshijnë variantin e koronavirusit P.1 u rrit nga jo-ekzistente në 73%, dhe numri i infeksioneve atje u katërfishua në krahasim me atë që qyteti përjetoi në valën e parë të pandemia.

Bazuar në të dhënat e mbikëqyrjes shëndetësore kombëtare, autorët vlerësojnë se varianti P.1 është afërsisht 2.5 herë më i transmetueshëm se variantet e mëparshme që qarkullojnë në Manaus. Studiuesit vunë në dukje se përhapja e P.1 ndodhi pavarësisht nga fakti që 68% e popullsisë së qytetit ishin infektuar tashmë nga lloji origjinal i koronavirusit.

Në analizën e tyre, rreziku i ri-infektimit me P.1 ishte i ulët. Aftësia e variantit për të shkaktuar sëmundje të rëndë, ose patogjenicitetin e saj, është ende e paqartë.

g.kosovari