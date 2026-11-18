Drejtori i Inteligjencës Kombëtare të SHBA-së, Jay Clayton, deklaroi të mërkurën se ndërprerjet e njëpasnjëshme të sistemeve kritike gjatë javës së fundit nuk kanë qenë rezultat i një sulmi të koordinuar kibernetik apo i ndërhyrjes së një shteti të huaj.
Gjatë një seance dëgjimore në Komitetin e Sigurisë Kombëtare të Dhomës së Përfaqësuesve, Clayton tha se, pas verifikimeve, është arritur në përfundimin se bëhet fjalë për defekte të ndara teknike, të lidhura me mirëmbajtjen dhe ndryshimet në sisteme.
Ai pranoi se koha e njëpasnjëshme e këtyre incidenteve ngre pikëpyetje dhe se qytetarët kanë të drejtë të kërkojnë shpjegime. Megjithatë, sipas tij, deri tani nuk ka prova që ato të kenë qenë pjesë e një sulmi të organizuar.
Clayton paralajmëroi gjithashtu se kërcënimet nga Irani janë rritur ndjeshëm, por nuk i lidhi ato me ndërprerjet e fundit të sistemeve amerikane.
Gjatë ditëve të fundit, probleme teknike janë regjistruar në disa sektorë të rëndësishëm, përfshirë transportin ajror, shërbimet e Microsoft, rrjetin e Agjencisë së Sigurisë Kombëtare (NSA), sistemet bankare të JPMorgan Chase dhe shërbimet e Apple, si iCloud dhe Apple Pay. Ndërprerje pati edhe në sistemet e United Airlines, duke shkaktuar vonesa në rreth 150 fluturime.
Administrata e presidentit Donald Trump është përballur me kritika për mënyrën se si ka menaxhuar situatën dhe për mungesën e një shpjegimi të unifikuar. Disa ligjvënës republikanë kanë kërkuar më shumë transparencë për shkaqet e problemeve, ndërsa Trump i minimizoi shqetësimet të martën, duke deklaruar se situata ishte “në rregull”.
Në seancën dëgjimore, demokrati Bennie Thompson kritikoi sekretarin e Sigurisë Kombëtare, Markwayne Mullin, për udhëtimin me avion privat drejt një ndeshjeje futbolli në fundjavë, në një kohë kur transporti ajror në vend po përballej me ndërprerje.
Mullin mbrojti reagimin e administratës, duke e cilësuar menaxhimin e ndalimit të fluturimeve si një sukses, pasi mijëra avionë arritën të uleshin në mënyrë të sigurt përpara se udhëtimet të rifillonin. Ai tha se ndryshimi i planeve të tij mund të kishte krijuar përshtypjen se udhëtimi ajror nuk ishte i sigurt.
Autoritetet kanë bërë të ditur se ndalimi i fluturimeve u shkaktua nga instalimi i një ruteri në Arkansas. Ky ishte ndërprerja më e gjatë e transportit ajror në SHBA që prej sulmeve të 11 shtatorit 2001.
Edhe sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, komentoi incidentet nga Manila, duke i cilësuar ato si shqetësuese, por të palidhura me njëra-tjetrën. Ai theksoi se nuk ka asnjë provë që problemet të jenë shkaktuar nga persona apo grupe me qëllime keqdashëse.
Ndërkohë, ekspertët e sigurisë kibernetike paralajmërojnë se përdorimi i inteligjencës artificiale po u jep hakerave mundësi të reja për të kryer sulme të shumta në të njëjtën kohë, duke shtuar shqetësimet për sigurinë e sistemeve teknologjike.
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