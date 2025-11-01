Shefi i kuzhinës Matteo Grandi, i cili një vit e gjysmë më parë peshonte pothuajse 200 kilogramë, sot ka arritur 89 kilogramë dhe do të marrë pjesë në maratonën e New York-ut. Transformimi i tij nuk ka ardhur nga dieta të mrekullueshme, por nga një revolucion i brendshëm: largimi i sheqerit, rikthimi tek vrapi dhe një ndjesi e re energjie dhe qartësie mendore. Në shkurt ai rrëfeu për herë të parë ndryshimin rrënjësor që i ka ndryshuar jetën.
Ideja për maratonën lindi vitin e kaluar, kur një mik i propozoi pjesëmarrjen dhe Grandi pranoi menjëherë, duke e konsideruar “të mundur çdo gjë”. Përgatitja ishte intensive dhe profesionale, nën udhëheqjen e atletit Lorenzo Lotti, me programe të strukturuara, stërvitje ditore dhe kilometra të gjatë çdo fundjavë. Ai do të garojë së bashku me vëllain Enrico dhe miqtë Christian dhe Bruno, duke krijuar një skuadër të fortë dhe mbështetëse.
Për Grandi, kjo maratonë nuk është vetëm një sfidë fizike, por edhe një simbol i një ndryshimi të thellë personal dhe mental.
“Trupi që kam sot është rezultat i punës së mendjes sime”, tha ai. Vrapi e ka mësuar të përballojë lodhjen, të ndjekë një metodë dhe të vlerësojë progresin.
Transformimi ka pasur ndikim edhe në punën e tij si kuzhinier. Rrjedhimisht, restoranti “Matteo Grandi in Basilica” ka tërhequr klientë të rinj, më të ndërgjegjshëm për ushqimin dhe shpesh sportivë. Menuja është zgjeruar me më shumë opsione dhe mëngjes të shëndetshëm.
Mesazhet e klientëve dhe ndjekësve janë për Grandi një burim motivimi. Shumë njerëz ndihen të bllokuar nga obeziteti, një “sëmundje e heshtur”, por ai dëshmon se është e mundur të ndryshosh jetën. Përmes përpjekjes së vazhdueshme dhe disiplinës, çdo sfidë duket e mundur dhe çdo arritje personale kthehet në frymëzim për të tjerët.
