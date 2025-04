Burgjet italiane konfirmohen jo të sigurta, prandaj kërkohet zbrazja e tyre për të shmangur shumë vetëvrasje. Qeveria italiane mendon të krijojë module të parafabrikuara për të zgjeruar kapacitetet e institucioneve.

Brenda datës 10 prill, do të dorëzohen ofertat për ndërtimin e këtyre 16 “blloqeve të paraburgimit të transportueshëm dhe të çmontueshëm” që kushtojnë 2 milionë euro secila.

Shembulli është marrë nga kabinat e lëvizshme që janë vendosur në Shëngjin dhe Gjadër të Lezhës në Shqipëri, ku specialistët italianë kanë konfirmuar sigurinë e tyre, janë më të vogla, por mbi të gjitha, tepër praktike dhe mund të lëvizen pa shumë kosto në një vend tjetër sipas nevojave.

Këto blloqe janë të parafabrikuara në beton, të standardizuara dhe të transportueshme, të pajisura jo vetëm me 6 x 5 metër hapësirë ​​të përbashkët, banjo, por edhe qeli izolimi, dyqan, dhomë psikologu dhe palestra, si dhe sisteme të avancuara sigurie, secila e krijuar për të akomoduar 24 të burgosur dhe për të rritur kapacitetin e burgjeve me vetëm 384 vende, me një kosto prej rreth 83 mijë euro secili.