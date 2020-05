Kryeministri Edi Rama tha se pas kësaj jave hapet gjithçka përveç aktiviteteve kulturore, sportive, dasmave dhe funeraleve.

Po ashtu Rama tha se transporti publik nuk do të hapet menjëherë, por duhet të presë edhe pak.

”Kjo është java e fundit e masave kufizuese. Me përjashtim të aktiviteteve kulturore e sportive, ku do mungojnë spektatorët, dasmave e funeraleve ku nuk do të mblidhen qindra njerëz, transporti publik i mbyllur edhe për pak, si dhe plazhet që do kenë një kornizë sigurie.”- tha Rama.

/e.rr