Nga 1 korriku, të gjitha bizneset e vogla dhe të mesme që duan të marrin kredi për të rritur sipërmarrjet e tyre mund të aplikojnë pranë bankave të nivelit të dytë. Ministrja për Sipërmarrjen shpjegon kushtet që ofrohen për kreditimin, bazuar në programin “Dyfisho ndërmarrjen tënde”.
“Bizneset do të financohen me normë interesi nga 2 deri në 3 përqind. Bizneset të informohen mbi potencialet që kanë programet, që të rrisim produktivitetin, që të rrisim eksportet dhe me qëllim aksesi në tregun europian. Qeveria do të vijojë të mbështesë bizneset”.
Një tjetër institucion i ri bankar, Banka Shqiptare e Zhvillimit, do të ndihmojë për kreditimin e ndërmarrjeve të mesme, por edhe sektorë si bujqësia, agro-përpunimi, banesat sociale dhe projektet që lidhen me eficiencën e energjisë.
“Ky institucion financiar do të ketë një potencial për të financuar kompanitë. Koncepti i bankës është që të financojë sektorët e nënfinancuar, si dhe të mbështesë projektet strategjike të qeverisë shqiptare”.
Në mbledhjen e sotme të qeverisë është miratuar edhe një program i ri që parashikon rikualifikimin e disa godinave qeveritare.
“Programi Hospitality Albania është program që parashikon menaxhimin e strukturave qeveritare në Vlorë dhe në Velipojë. Qëllimi i programit është që asetet shtetërore të rikualifikohen dhe të shfrytëzohen me qëllim fitimi, në bashkëpunim me privatin. Prona shtetërore në asnjë rast nuk i transferohet privatit”.
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