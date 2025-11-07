Kryetarja e Komisionit për Ekonominë, Punësimin dhe Financat Milva Ekonomi, ka deklaruar se reforma në pensione do të nisë zyrtarisht më 1 janar 2026.
Gjatë një interviste për ‘Ora News’, ajo theksoi se projektbuxheti i këtij viti dhe reformat që priten kanë në qendër qytetarin.
“Ne kemi marrë në konsideratë rritjen ekonomike, konsolidimin fiskal, mirëqënien më të mirë për qytetarët dhe integrimin europian, që ka qenë filli udhëheqës gjatë gjithë procesit të planifikimit,” u shpreh Ekonomi.
Sipas saj, ndarja e buxhetit është reflektim i peshës që ka secili sektor në zhvillimin ekonomik të vendit.
“Disa sektorë marrin më shumë sepse kanë peshë më të madhe në ekonomi. Ndërsa disa të tjerë marrin më pak, pasi ndikimi i tyre është më i vogël,” shtoi ajo, duke theksuar se qëllimi final mbetet përmirësimi i mirëqenies së qytetarëve në të gjithë sektorët, si në skemën e pensioneve, ashtu edhe në tregun e punës.
Ekonomi bëri të ditur se reforma që do të hyjë në fuqi në fillim të vitit 2026 do të ketë dy elementë kryesorë:
Rritje mujore të pensioneve dhe Indeksim vjetor automatik.
“Çdo pension do të ketë rritje,” konfirmoi ajo.
Reforma synon të ofrojë një skemë më të qëndrueshme dhe më të drejtë për përfituesit, si në sektorin publik, ashtu edhe në atë privat.
