Një numër i konsiderueshëm i ushtarëve të Koresë së Veriut janë vrarë në luftime në Ukrainë. Kjo është bërë të ditur nga New York Times, që citon agjencinë japoneze Kyodo. Departamenti Amerikan i Shtetit beson se 10,000 personel ushtarak të Koresë së Veriut janë të vendosur në rajonin Kursk të Rusisë, tha zëdhënësi Matthew Miller.

Trupat e Koresë së Veriut shkuan në luftë së bashku me Rusinë kundër Ukrainës dhe një numër i konsiderueshëm u vranë, raportoi New York Times, duke cituar një zyrtar të lartë të Kievit dhe një zyrtar të lartë të SHBA.

Trupat e Koresë së Veriut janë përleshur për herë të parë me forcat ukrainase që po pushtojnë një pjesë të rajonit Kursk të Rusisë, tha NYT.

“Ne vlerësojmë se rreth 10,000 kanë mbërritur. Ata mund të hyjnë në luftime në ditët e ardhshme në Kursk,” tha Miller në një konferencë shtypi. “Ne prisnim që ata të vendoseshin kundër forcave ukrainase dhe nëse e bëjnë, do të ishin objektiva legjitime ushtarake”, shtoi zyrtari amerikan.

“Trupat e para të Koresë së Veriut tashmë janë vënë nën zjarrin ukrainas në Kursk”, njoftoi Kievi dje. Presidenti Volodymyr Zelensky tha se bazuar në informacionin e inteligjencës “ka tashmë 11,000 koreano-veriorë në rajonin rus” në kufi me Ukrainën.

Ministri ukrainas i Mbrojtjes Rustem Umerov konfirmoi se ushtria e tij ka pasur një angazhim fillestar me trupat e Koresë së Veriut, duke thënë se ai pret që pesë njësi të Koresë së Veriut, secila me rreth 3,000 ushtarë, të vendosen në vendet verilindore, lindore dhe juglindore në linjën frontale të 1,500 kilometrave me Rusinë, për një total prej të paktën 15,000 ushtarësh.

Umerov, në një intervistë të hënën me transmetuesin publik të Koresë së Jugut KBS, tha se kishte ndodhur një përplasje “në shkallë të vogël”, pa specifikuar se kur dhe ku, në atw qw është fillimi zyrtar i pjesëmarrjes së Phenianit në luftën ruse. Luftimet “nuk ishin në nivelin e angazhimit sistematik me të gjitha forcat e mobilizuara”, shtoi Umerov, duke folur përsëri për atë që për trupat e Phenianit ishte përplasja e parë e vërtetë luftarake që nga viti 1953, viti i përfundimit të Luftës së Koresë.

Prandaj, numri i përgjithshëm i ushtarëve të Koresë së Veriut i vlerësuar nga ministri ukrainas është më i lartë se rreth 10,000 njësi të hipotezuara deri më tani.

Forcat ruse sulmuan Ukrainën mbrëmë me dy raketa të drejtuara X-59/69, bomba rrëshqitëse dhe 79 dronë të llojeve të ndryshme. Këtë e njoftoi Forca Ajrore e Kievit në Telegram, duke shtuar se mbrojtja ajrore rrëzoi dy raketat dhe 48 mjete ajrore pa pilot të armikut. Për më tepër, 30 dronë rusë mungojnë në rajone të ndryshme të vendit dhe një është kthyer në Rusi. Dronët e shkatërruar u kapën në rajonet Odessa, Kiev, Sumy, Poltava, Zhytomyr, Cherkasy, Chernihiv dhe Khmelnytsky.

/a.r