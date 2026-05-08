Në Gjermani po zhvillohet një përplasje e fortë mes qeverisë dhe shërbimeve të inteligjencës për mënyrën se si duhet trajtuar dhe komunikuar rreziku i atentateve terroriste në vend. Lajmi është publikuar nga “New York Times”, që citon burime nga inteligjenca gjermane, ish-zyrtarë të sigurisë dhe parlamentarë, të cilët flasin për tensione të forta pas rritjes së frikës për sulme të lidhura me konfliktin mes SHBA-së, Izraelit dhe Iranit.
Sipas gazetës amerikane, kancelari Friedrich Merz dhe ministri i Brendshëm Alexander Dobrindt kanë zgjedhur të mos alarmojnë publikisht opinionin, duke e përshkruar rrezikun e sulmeve në Gjermani si “hipotetik”. Por shumë zyrtarë të sigurisë, sidomos në nivel rajonal, mendojnë ndryshe.
Ata besojnë se kërcënimi është konkret dhe se situata është bërë më e rrezikshme javët e fundit. Katër zyrtarë të lartë gjermanë kanë deklaruar për “New York Times” se mosmarrëveshjet kanë krijuar tensione mes autoriteteve federale dhe zyrave lokale të inteligjencës, të cilat konsiderohen më pranë objektivave të mundshëm të sulmeve.
Sipas disa përfaqësuesve të sigurisë, një komunikim shumë i kujdesshëm nga qeveria mund të bëjë që qytetarët të mos e marrin seriozisht rrezikun. Ata kërkojnë paralajmërime më të qarta dhe masa më të dukshme sigurie. Nga ana tjetër, zyrtarët e qeverisë federale kanë frikë se deklaratat alarmuese mund të krijojnë panik dhe të prodhojnë efektin e kundërt, duke nxitur tensione apo reagime të pakontrolluara.
Më 12 mars, kancelari Merz njoftoi forcimin e sigurisë për objektet izraelite, hebraike dhe amerikane në Gjermani. Megjithatë, ai insistoi se nuk kishte prova konkrete që tregonin një rritje të menjëhershme të kërcënimit terrorist brenda vendit. Sipas “New York Times”, pas dyerve të mbyllura shërbimet gjermane të sigurisë kanë dhënë një tjetër vlerësim.
Ata besojnë se përplasja në Lindjen e Mesme ka rritur ndjeshëm rrezikun e atentateve në territorin gjerman. Në raport përmendet edhe grupi shiit pro-iranian “Harakat Ashab al Yamin al Islamiya”, të cilit inteligjenca gjermane i atribuon pothuajse një duzinë sulmesh në Europë. Grupi dyshohet se ka marrë përsipër edhe zjarrvënien ndaj një restoranti izraelit në Mynih.
Një zëdhënës i Ministrisë së Brendshme gjermane deklaroi për gazetën amerikane se sinjalet për plane të mundshme iraniane në Gjermani “janë shtuar”. Ndërkohë, zëdhënësi i kancelarit, Stefan Kornelius, hodhi poshtë idenë e përçarjeve mes institucioneve gjermane. Ai deklaroi se ekziston “unitet i plotë” mes qeverisë dhe shërbimeve të sigurisë në përballimin e kërcënimeve terroriste.
