Mbrëmjen e të shtunës, ndërsa Zv. Presidenti JD Vance u ngjit në podium në Pakistan për të deklaruar se nuk ishte arritur një marrëveshje për fundin e luftës në Iran, Presidenti Trump gjendej në Miami duke parë një ndeshje të UFC.
Trump kaloi disa orë në praninë e Sekretarit të Shtetit Marco Rubio; disa prej fëmijëve të tij; disa zyrtarë të UFC; Sergio Gor; Ambasadorit amerikan në Indi; reperit Vanilla Ice; ish zv. Drejtorit të FBI, Dan Bongino dhe podcaster-it Joe Rogan.
Ndonëse i rrethuar me njerëz, Z. Trump ishte një figurë disi e izoluar. Njerëzit lëviznin rreth e rrotull tij, duke përditësuar, dhe duke u larguar sërish. Pjesën më të madhe të kohës, Z. Trump qëndroi duke parë se si gjaku dhe pështyma shpërthenin nga gojët e atye që ndesheshin në ring.
Ishte e paqartë nëse presidenti e dinte se negociatat kishin dështuar në momentin kur hyri në arenë për eventin e UFC nën tingujt e një kënge të Kid Rock dhe duartrokitjeve të shumta. Ai nuk ishte në telefon, të cilin ia kishte lënë Z. Rubio, që në një moment u pa të përkulej pranë presidentit duke i treguar ekranin e telefonit të tij, ndërsa fytyra nuk i tradhëtoi asnjë shprehi zhgënjimi apo zemërimi. Përkundrazi, ai ofroi vetëm buzëqeshje për kamerat dhe përshëndetje për fitimtarët në ring.
Në fakt, gjatë rrugës për në Florida, Z. Trump iu kishte thënë reporterëve se nuk i interesonte nëse do të arrihej një marrëveshje me Iranin: “Ne fitojmë, sido që të shkojë,” tha ai. “I kemi mposhtur ushtarakisht,” shtoi ai në mënyrë thuajse identike me dekalratën që kishte bërë para nisjes së negociatave.
Realiteti politik me të cilin Z. Trump përballet është i zymtë, ashtu sikurse realiteti ekonomik me të cilin përballen amerikanët sa vjen dhe përkeqësohet. Inflacioni po rritet. Çmimet e karburantit po shpenzojnë një pjesë të mirë të rrogave të amerikanëve, çka është rezultat direkt i një lufte që Z. Trump e urdhëroi. Presidenti i është përgjigjur këtij presioni duke sulmuar kritikët dhe duke kërcënuar kundërshtarët.
Kritikati shin të shumta si nga Demokratët ashtu edhe nga disa prej mbështetësve të tij më të vjetër kur Presidenti kërcënoi se do ta shfaroste të gjithë qytetërimin e Iranit. Të alarmuar nga sjellja e Z. Trump, kongresmenët demokratë kërkuan një hetim ndaj tij dhe kanë vënë në dyshim gjendjen e tij mendore. Ata duan që mjekët të japin një vlerësim të plotë kognitiv në lidhje me Z. Trump dhe më pas mjekët të intervistohen nga Kongresi.
Këto janë ato çfarë e presin Z. Trump kur të kthehet në Uashington. Por, mbrëmjen e të shtunës, në shtetin e Florida-s, presidenti e kaloi kohën në një arenë ku të gjithë e shohin ashtu siç shihnin luftëtarët në ring.
Pas një jave të kaluar kryesisht larg vëmendjes publike, por duke sulmuar kundërshtarët e tij në rrjetet sociale, rikthimi i Donald Trump në një ndeshje UFC dukej i menduar për t’i ofruar një lloj qetësimi: një përzierje agresiviteti mashkullor, djersë të rëndë dhe mbështetësish që brohorasin, jo shumë ndryshe nga mitingjet e tij politike, vetëm se këtë herë me luftëtarë pa bluza.
Raund pas raundi, përballje pas përballjeje, Trump ndoqi se si çiftet e garuesve përlesheshin në një kafaz të mbuluar me reklama për pije energjike, kriptovaluta, faqe bastesh dhe birrë. Dyshemeja mbante ende njolla gjaku të tharë nga ndeshja e parë e mbrëmjes, kur një luftëtar kishte marrë një goditje të fortë në ballë.
Në një moment, u dëgjua melodia e “Mortal Kombat”, ndërsa Marco Rubio dhe presidenti u afruan për të biseduar. Në një tjetër, publiku në arenë ndoqi një reklamë për një ndeshje UFC të planifikuar të zhvillohej në Shtëpinë e Bardhë këtë verë. “Historia shkruhet nga idetë revolucionare”, ishte një nga sloganet e reklamës, e cila shfaqte pamje të jashtme të Shtëpisë së Bardhë.
Gjatë gjithë mbrëmjes, vajza e madhe e Trump, Ivanka, dhe vajza më e vogël, Tiffany, qëndruan pranë tij, ashtu si edhe djali i tij i madh, Donald Trump Jr., së bashku me të fejuarën e tij, Bettina Anderson. Familja Trump pozoi për foto me mbështetësit që u afroheshin, ngritën grushtet në ajër dhe herë pas here shpërthenin në të qeshura. Aty mungonte bashkëshorti i Ivankës, Jared Kushner, i cili ndodhej në Pakistan së bashku me JD Vance dhe të dërguarin për paqen të Trump, Steve Witkoff.
Në momentin kur Vance nisi të informonte mediat në Pakistan, Trump qëndronte në këmbë pranë kafazit, me duart anash, ndërsa një luftëtar fitues festonte. Ai dhe Rubio shikonin drejt një ekrani të madh, ku transmetohej një montazh me goditjet më të mira të luftëtarit, ndërkohë që Vance deklaronte: “lajmi i keq është se nuk kemi arritur një marrëveshje.”
Në Pakistan, Vance nuk dha detaje nëse Ngushtica e Hormuzit do të mbetej e hapur për trafikun e naftës. Zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë nuk iu përgjigjën pyetjeve nëse armëpushimi i brishtë me Teheranin do të qëndronte. Të gjithë ia lanë në dorë Trump-it vendimin për hapat e ardhshëm.
Ndërsa nata e së shtunës avanconte dhe lufta dukej sërish pranë daljes jashtë kontrollit të tij, zëvendëspresidenti u largua nga Pakistani pa një marrëveshje. Presidenti mbeti i ulur në Miami, me sytë e ngulur tek burrat që godisnin dhe shqelmonin njëri-tjetrin në një kafaz të njollosur me gjak. /The New York Times
