Udhëheqësi Suprem iranian Mojtaba Khamenei është plagosur rëndë, por “mendërisht i kthjellët dhe aktiv”, raporton New York Times, duke cituar burime që thonë se ai i është nënshtruar tre operacioneve në këmbë që nga bombardimi që vrau të atin dhe familjen e tij, dhe është në pritje të një proteze.
Ai gjithashtu iu nënshtrua një operacioni në dorë. Fytyra i pësoi djegie të rënda, duke i vështirësuar komunikimin, thanë zyrtarët, duke theksuar se ai do të ketë nevojë për operacion plastik.
Times thotë se kur Ajatollah Ali Khamenei sundonte Iranin si udhëheqës suprem, ai ushtronte pushtet absolut mbi të gjitha vendimet në lidhje me luftën, paqen dhe negociatat me Shtetet e Bashkuara. Ndërkohë djali dhe pasardhësi i tij, Mojataba Khamenei, është shumë ndryshe.
Leave a Reply