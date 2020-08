Nga Mentor Kikia

Nacionalizmi është streha e fundit e maskarenjve – thotë një shprehje. Por të jesh nacionalist nuk do të thotë të jesh maskara. Nacionalist do të thotë të jesh një njeri që do vendin tënd. Shqipëria këto 30 vite ka kaluar nëpër dy hendeqe, njëri më i lig se tjetri.

I pari ishte përdhosja e çdo gjëje kombëtare. Pas shembjes së komunizmit ne e zbrazëm dufin për vuajtjet tona deri në përbuzje ndaj vendit dhe simboleve tona kombëtare.