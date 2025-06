Ndërsa raketat iraniane godisnin Izraelin dhe tensionet arritën kulmin në Lindjen e Mesme, Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, ka lëshuar një paralajmërim të ashpër dhe të drejtpërdrejtë, duke theksuar se “më shumë është rrugës” për regjimin iranian. Deklarata e tij erdhi nëpërmjet një videoje të publikuar të premten në mbrëmje, ku ai iu drejtua drejtpërdrejt popullit iranian.

Në mesazhin e tij, Netanyahu u bëri thirrje civilëve iranianë të “ngrihen dhe të lejojnë që zërat e tyre të dëgjohen”, duke specifikuar se lufta e Izraelit nuk është kundër popullit, por kundër qeverisë iraniane. Kjo retorikë synon të thellojë ndarjen mes popullit dhe udhëheqjes në Iran.

“Regjimi nuk e di se çfarë e ka goditur, ose çfarë do ta godasë. Nuk ka qenë kurrë më i dobët,” deklaroi Netanyahu, duke nënvizuar se Izraeli po kryen goditje të rënda dhe strategjike.

Kryeministri izraelit pretendoi në video se gjatë ditës së kaluar, Izraeli ka arritur të shkatërrojë impiantin më të rëndësishëm të pasurimit të uraniumit të Iranit, një “pjesë të madhe” të arsenalit të tij të raketave balistike, si dhe ka eleminuar komandantë të lartë ushtarakë dhe shkencëtarë të lartë bërthamorë. Këto pretendime, nëse konfirmohen, flasin për një goditje masive dhe të koordinuar që synon dobësimin e thellë të kapaciteteve ushtarake dhe bërthamore të Iranit.

Kjo deklaratë vjen pas një dite me zhvillime dramatike, ku Irani ka lëshuar qindra raketa balistike drejt Izraelit në hakmarrje të sulmeve izraelite. Sirenave të sulmit ajror u dëgjuan në Jerusalem, ndërsa tymi u pa në Tel Aviv dhe shpërthime u raportuan në të dy qytetet. Komuniteti ndërkombëtar, përfshirë Shtëpinë e Bardhë dhe OKB-në, ka shprehur shqetësimin e thellë, me thirrje për përmbajtje që mbeten të paefektshme.

SHBA në mbështetje të Izraelit, forcat amerikane ndihmojnë në neutralizimin e raketave dhe dronëve Iranianë

Në një zhvillim thelbësor që konfirmon thellësinë e angazhimit amerikan në mbrojtjen e Izraelit, Ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës po ndihmon aktivisht në kapjen e raketave dhe dronëve iranianë ndërsa ato lëshohen drejt territorit izraelit. Kjo u bë e ditur nga një zyrtar amerikan për CNN, duke theksuar rolin vendimtar të SHBA-së në mes të përshkallëzimit të konfliktit.

Sipas zyrtarit, ushtria amerikane ka ndihmuar në kapjen e raketave dhe dronëve gjatë sulmeve të kaluara iraniane ndaj Izraelit, duke përdorur asete detare dhe ajrore për të ndihmuar në rrëzimin e predhave. Kjo strategji e mbështetjes mbrojtëse tregon nivelin e lartë të koordinimit dhe gatishmërisë së forcave amerikane në rajon.

Irani paralajmëron Izraelin për “Një Natë të Errët Përpara”, pretendon rrëzimin e avionëve

Ndërsa sulmet reciproke mes Izraelit dhe Iranit vijojnë të premten në mbrëmje, një zyrtar i lartë iranian ka lëshuar një paralajmërim të mprehtë, duke deklaruar për CNN se Izraeli “po përballet me një natë të errët përpara”. Kjo vjen mes pretendimeve të Teheranit për sukses në mbrojtjen e hapësirës së tij ajrore.

Sipas zyrtarit iranian, Irani tashmë ka “kapur dhe rrëzuar disa avionë izraelitë” dhe ka “neutralizuar një numër të konsiderueshëm” predhash dhe dronësh izraelitë. Këto pretendime, nëse vërtetohen, do të shënonin një sukses të madh për mbrojtjen ajrore iraniane dhe një goditje të konsiderueshme për operacionet ushtarake izraelite. Megjithatë, CNN thekson se nuk ka mundur të verifikojë këto pretendime dhe i është drejtuar Forcave të Mbrojtjes së Izraelit (IDF) për koment.

“Operacionet e Forcave të Armatosura Iraniane kundër pozicioneve të regjimit sionist do të vazhdojnë dhe ky regjim po përballet me një natë të errët përpara,” tha zyrtari, duke theksuar vendosmërinë e Iranit për të vazhduar me kundërsulmet dhe për të përshkallëzuar përgjigjen ndaj agresionit.