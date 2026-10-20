Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka deklaruar se rënia e Hezbollahut do të pasojë rënien e qeverisë së Iranit, duke hapur rrugën për paqe me Libanin. Netanyahu i bëri këto komente në një takim me krerët e qyteteve izraelite përgjatë kufirit me Libanin.
“Përfundimi i misionit do të thotë rrëzimi i regjimit terrorist në Iran, sepse është koka e këtij oktapodi helmues. Nëse ia presim kokën, e gjithë krijesa do të bjerë”, tha ai.
Ai shtoi se eliminimi i Hezbollahut do të pasojë si një pasojë natyrore. Netanyahu tha se Izraeli kishte “shkatërruar në mënyrë efektive të gjithë infrastrukturën kryesore terroriste, si nëntokësore ashtu edhe mbi tokë”.
“Por për sa kohë që qeveria e Iranit mbetet, edhe nëse mposhtet ose dëmtohet, ajo do të përpiqet të përsërisë atë që u përpoq një vit më parë, të cilën Izraeli arriti ta ndalonte, duke prodhuar bomba bërthamore dhe duke rindërtuar boshtin” e saj,” tha Netanyahu.
Ai tha se Izraeli do të arrijë paqe edhe me Libanin, por theksoi se duhet të eliminojnë regjimin iranian.
The post Netanyahu: Rrëzimi i qeverisë së Iranit do t’i jepte fund Hezbollahut dhe do të sillte paqe appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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