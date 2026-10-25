Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, ka paralajmëruar për pasojat që, sipas tij, do të kishte pajisja e Iranit me armë bërthamore, duke publikuar në rrjetin social X një imazh të krijuar me inteligjencë artificiale, ku paraqitet një shpërthim atomik mbi Tel Aviv. Mesazhi vjen vetëm dy ditë para zgjedhjeve të 27 tetorit, në një klimë të tensionuar politike në Izrael.
Përmes këtij postimi, Netanyahu e paraqiti kërcënimin iranian si një çështje që tejkalon çdo debat tjetër politik në vend. “Nëse iranianët sigurojnë armë bërthamore, asgjë tjetër nuk do të ketë më rëndësi”, shkroi kreu i qeverisë izraelite, duke argumentuar se siguria e vendit duhet të jetë përparësia kryesore.
Netanyahu iu referua edhe polemikave që kanë përfshirë qeverinë e tij, përfshirë çështjen e njohur si “Qatargate” dhe debatin për shmangien e shërbimit ushtarak nga një pjesë e komunitetit ultraortodoks. Sipas tij, këto çështje po e largojnë vëmendjen nga rreziku që paraqet Irani.
Për të ilustruar atë që e cilësoi si kërcënim serioz, kryeministri ngriti edhe një pyetje retorike: “Nëse dy bomba atomike do të binin në Izraelin qendror, kush do të shqetësohej për të gjitha këto polemika të parëndësishme?”
Kreu i qeverisë izraelite argumentoi gjithashtu se vendi ndodhet përballë një mundësie historike për t’u përballur me Iranin, për sa kohë Donald Trump është president i Shteteve të Bashkuara. Sipas tij, humbja e kësaj mundësie do të kishte pasoja për brezat e ardhshëm, të cilët, siç u shpreh ai, nuk do ta falnin Izraelin, nëse nuk shfrytëzon këtë moment.
Në mesazhin e tij, Netanyahu përdori edhe një gjuhë të fortë për të paralajmëruar votuesit, duke pretenduar se zgjedhja e një udhëheqësi që nuk mund të përballet me Iranin mund t’i ekspozojë familjet izraelite ndaj “rrezikut të një Holokausti të dytë”. Postimi nënkuptonte se ai vetë është personi i duhur për të garantuar sigurinë e vendit.
Deklaratat kanë nxitur akuza nga kundërshtarët politikë të kryeministrit, të cilët e shohin paralajmërimin si një përpjekje për të ndikuar te votuesit në prag të zgjedhjeve. Netanyahu është akuzuar se mund të kërkojë rifillimin e luftës kundër Iranit për arsye elektorale ose për të shtyrë procesin zgjedhor, pretendime që ai i ka mohuar.
Sipas raportimeve, shefi i Shtabit të Përgjithshëm të ushtrisë izraelite, gjenerallejtënant Eyal Zamir, ka deklaruar në një takim privat se nuk sheh një nevojë operacionale për të goditur Iranin përpara zgjedhjeve.
Eisenkot: Netanyahu po përhap frikë në prag të zgjedhjeve
Reagimi i opozitës ishte i menjëhershëm. Gadi Eisenkot, kryetar i partisë Yashar, e akuzoi Netanyahun se po përdor frikën dhe alarmin si mjete të fushatës zgjedhore.
“Netanyahu, je histerik. Si në çdo fushatë zgjedhore, po përdor sërish të njëjtat taktika: gënjeshtra dhe frikësim”, shkroi Eisenkot në X.
Ai kundërshtoi mënyrën se si kryeministri po e paraqet kërcënimin iranian, duke pretenduar se qytetarët po paralajmërohen për shkatërrim masiv pas dështimit të Netanyahut për të arritur objektivat e luftës kundër Iranit.
“Ke dështuar. Dhe pas dy ditësh, populli i Izraelit do ta tregojë këtë në kutitë e votimit”, deklaroi Eisenkot.
Golan kërkon që kryeministri të largohet nga rrjetet sociale
Edhe Yair Golan, kreu i partisë Demokratët, reagoi ndaj imazhit të publikuar nga Netanyahu, duke vënë në pikëpyetje gjykimin e kryeministrit për mënyrën se si po komunikon kërcënimet e sigurisë kombëtare.
“Përditësim: Kryeministri i Izraelit ka publikuar një imazh të një bombe atomike mbi Tel Aviv”, shkroi Golan.
Ai kërkoi që Netanyahu të rrijë larg rrjeteve sociale, duke shtuar se, sipas tij, kryeministri dhe bashkëpunëtorët e tij kanë humbur arsyen dhe se presioni politik po shtohet. Golan u shpreh gjithashtu se votuesit do të kenë mundësinë të martën të zëvendësojnë ata që, sipas tij, po përhapin panik në vend.
Përplasja për imazhin bërthamor dhe deklaratat mbi Iranin e kanë vendosur edhe më shumë sigurinë kombëtare në qendër të debatit politik izraelit, ndërsa partitë përgatiten për votimin e 27 tetorit.
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