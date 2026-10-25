Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu paralajmëroi Iranin që të mos prishë zgjedhjet e së martës teksa e paralajmëroi se nëse ndodh ata do të përballen me hakmarrje.
Ai tha se Irani dhe aleatët e tij mund të përpiqen të prishin zgjedhjet parlamentare që do të mbahen të martën, duke e paralajmëruar Teheranin të mos përpiqet të ndërmarrë ndonjë sulm.
“Kemi inteligjencë që tregon se armiqtë tanë, Irani dhe përfaqësuesit e tij, mund të na sulmojnë për të prishur zgjedhjet”, tha Netanyahu në një videomesazh të publikuar nga zyra e tij.
“Mos na vini në provë. Do të pësoni hakmarrje joproporcionale”, i paralajmëroi iranianët kryeministri, i cili po kërkon një mandat të ri në këto zgjedhje.
Në të njëjtën kohë, kryeministri izraelit paralajmëron në një postim për mundësinë e një “Holokausti të dytë”.
Postimi përmban edhe një foto të një shpërthimi bombe bërthamore në Tel Aviv, të prodhuar me ndihmën e Inteligjencës Artificiale.
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Burimi: Botë
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