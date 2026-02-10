Pak para se të hipte në aeroplan për në Uashington, ku do të takohet me Donald Trump, Benjamin Netanyahu u tha gazetarëve se synon t’i përcjellë presidentit amerikan qëndrimin e Izraelit mbi bisedimet bërthamore të SHBA-së me Teheranin.
Ai theksoi se do t’i “paraqes presidentit qasjen tonë në lidhje me parimet tona në negociata”. Sipas shefit të qeverisë izraelite, këto parime nuk kanë të bëjnë vetëm me Izraelin, por me çdo vend në botë “që kërkon paqe dhe siguri”.
Sipas tij, në takimin midis dy udhëheqësve do të diskutohen “një numër çështjesh”, përfshirë situatën në Gaza.
Netanyahu vuri në dukje gjithashtu se takimet e tij të përsëritura me Trump janë provë e “afërsisë unike” që karakterizon marrëdhëniet midis Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara, por edhe e marrëdhënies së tij personale me presidentin amerikan.
