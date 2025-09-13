Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka deklaruar se krerët e mbetur të Hamasit që janë ende gjallë duhet të targetohen sërish.
Në një postim të postuar në platformën X, Netanyahu shkruan se eliminimi i tyre do të hiqte pengesën kryesore për lirimin e pengjeve izraelitë dhe përfundimin e luftës në Gaza.
“Krerët e terroristëve të Hamasit që jetojnë në Katar nuk u intereson fare populli në Gaza. Ata kanë bllokuar të gjitha përpjekjet për armëpushim në mënyrë që të zgjasin pa fund luftën. Të shpëtohemi prej tyre do të hiqte pengesën kryesore për lirimin e të gjithë pengjeve tanë dhe përfundimin e luftës”, shkruan Netanyahu.
Ky deklaratë vjen në një moment tensioni të lartë, pasi sulmi i së martës, i 9 shtatorit, synonte një takim të liderëve të lartë të Hamasit në kryeqytetin e Katarit, ku ata po diskutonin një propozim armëpushimi të mbështetur nga SHBA-ja.
Izraeli përdori më shumë se 10 avionë luftarakë për të sulmuar një zonë rezidenciale luksoze në West Bay Lagoon, duke synuar të godasë figura kyçe si Khalil al-Hayya, kreu i negociatorëve të Hamasit për Gazën, Khaled Mashaal dhe të tjerë.
Megjithatë, Hamas ka konfirmuar se liderët e tyre senior mbijetuan pa dëmtime serioze, duke e cilësuar sulmin si një “dështim total” që tregon mungesën e interesit të Izraelit për negociata paqësore.
Qeveria e Katarit e ka dënuar ashpër sulmin si një “shkelje flagrante të ligjeve ndërkombëtare dhe sovranitetit territorial”, duke theksuar se ai rrezikon të dëmtojë përpjekjet diplomatike për zgjidhjen e konfliktit në Gaza, ku Izraeli ka vrarë mbi 64,600 palestinezë që nga 7 tetori 2023, kur Hamas kreu një sulm surprizë duke vrarë 1,200 izraelitë dhe duke marrë peng 251 të tjerë.
Kryeministri i Katarit ka deklaruar se vendi po vlerëson nëse negociatat do të vazhdojnë, duke theksuar se sulmi ndodh pikërisht kur Doha po mundohej të ndërmjetësonte një armëpushim të ri të propozuar nga Presidenti amerikan Donald Trump.
