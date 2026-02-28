Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha të shtunën se kishte shumë shenja që tregonin se udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, “nuk është më me ne”, pa konfirmuar në mënyrë të qartë vdekjen e tij.
Netanyahu gjithashtu tha se kompleksi i Khameneit ishte shkatërruar, dhe se komandantë të Gardës Revolucionare dhe zyrtarë të lartë bërthamorë ishin shkatërruar.
Ai iu drejtua popullit iranian, duke thënë se sulmet do t’i ndihmojnë ata “të çlirohen nga tirania”. Ai tha se ata kanë një “mundësi që vjen vetëm një herë në një brez” për të përmbysur regjimin iranian.
“Dilni në rrugë në masë” dhe “përfundoni punën”, tha ai. “Ka ardhur koha që të bashkoheni” dhe “të bashkoheni për një mision historik”, shtoi ai.
