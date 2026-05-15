“Forcat izraelite kontrollojnë 60 përqind të Rripit të Gazës”, kështu ka deklaruar kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu.
Gjithashtu ai ka theksuar se Izraeli nuk do të ndalet deri në arritjen e qëllimeve të tij.
“Gjatë dy viteve të fundit, ne i kemi treguar të gjithë botës forcën e natyrshme të popullit tonë, shtetit tonë, ushtrisë sonë, trashëgimisë sonë”, tha Netanyahu në Ditën e Jerusalemit, në deklaratat e lëshuara nga zyra e tij. Ne i kemi sjellë në shtëpi të gjithë pengjet tona, deri në të fundit. (…) Ne nuk kemi hequr dorë nga asnjë territor. Disa na thanë të largoheshim, ne nuk u larguam dhe sot kontrollojmë 60 përqind të territorit. Nesër, do ta shohim”, theksoi kryeministri izraelit.
Këto deklarata vijnë ndërsa dhuna mbetet një dukuri e përditshme në Rripin e Gazës, me sulmet izraelite që vazhdojnë të pandërprera, ndërsa Izraeli dhe Hamasi akuzojnë njëri-tjetrin për shkelje të armëpushimit.
