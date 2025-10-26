Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, tha të dielën se Izraeli do të përcaktojë vetë se cilat forca të huaja do t’i lejojë të jenë pjesë e një force të planifikuar ndërkombëtare në Gazë, që synon të sigurojë përfundimin e luftës sipas planit të presidentit të SHBA-së, Donald Trump.
Ende nuk është e qartë nëse shtetet arabe apo vende të tjera do të jenë të gatshme të dërgojnë trupa, ndërsa Izraeli ka shprehur shqetësime për përbërjen e forcës. Ndërkohë që administrata Trump e ka përjashtuar mundësinë e dërgimit të ushtarëve amerikanë në Gazë, forca mund të përbëhet nga trupa nga Egjipti, Indonezia dhe disa vende arabe të Gjirit.
“Ne kemi kontrollin e sigurisë sonë dhe kemi bërë të qartë se, sa u përket forcave ndërkombëtare, Izraeli do të përcaktojë cilat forca janë të papranueshme për ne. Kështu kemi vepruar dhe kështu do të vazhdojmë të veprojmë”, tha Netanyahu gjatë një mbledhjeje të kabinetit të tij.
“Kjo, sigurisht, është e pranueshme edhe për Shtetet e Bashkuara, siç kanë shprehur përfaqësuesit më të lartë të saj gjatë ditëve të fundit”, shtoi ai.
Izraeli, që ka mbajtur Gazën nën bllokadë për dy vjet për të mbështetur fushatën ajrore dhe tokësore kundër Hamasit pas sulmit të grupit militant palestinez përtej kufirit më 7 tetor 2023, vazhdon të kontrollojë të gjitha hyrjet dhe daljet nga territori.
Javën e kaluar, Netanyahu la të kuptohej se do të ishte kundër çdo roli të forcave turke të sigurisë në Rripin e Gazës. Marrëdhëniet dikur të ngrohta turko-izraelite kanë arritur në nivele të reja tensioni gjatë luftës në Gazë, me presidentin turk Recep Tayip Erdogan që ka dënuar ashpër fushatën shkatërruese ajrore dhe tokësore të Izraelit në enklavën e vogël palestineze.
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, gjatë një vizite në Izrael që kishte për qëllim forcimin e armëpushimit të brishtë, tha të premten se forca ndërkombëtare do të duhet të përbëhet nga “vende me të cilat Izraeli ndihet rehat”, por nuk pranoi të komentonte posaçërisht mbi përfshirjen e Turqisë.
Rubio shtoi se e ardhmja e qeverisjes së Gazës ende duhet të përcaktohet mes Izraelit dhe vendeve partnere, por nuk mund të përfshijë Hamasin – të shpallur organizatë terroristë nga SHBA-ja dhe BE-ja.
