Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, i bëri thirrje Katarit që “të dëbojë apo të ndjekë penalisht terroristët” që janë në tokën e tij.
Kjo thirrje vjen një ditë pasi Izraeli kreu sulme ajrore në Doha të Katarit, duke shënjestruar zyrtarë të lartë të Hamasit – grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian.
“I them Katarit dhe të gjitha vendeve që strehojnë terroristë, ose t’i dëboni ose t’i sillni para drejtësisë. Sepse, nëse nuk e bëni këtë, ne do ta bëjmë”, tha Netanyahu.
Deklarata e Netanyahut vjen pasi më herët gjatë ditës ministri i tij i Mbrojtjes, Israel Katz, u zotua se shteti do të “veprojë kundër të gjithë armiqve, kudo”.
“Nuk ka vend që ata mund të fshihen”, shkroi Katz në X. “Kushdo që ka marrë pjesë në masakrën e 7 tetorit do të mbahet përgjegjës”, tha ai, duke iu referuar sulmit që Hamasi kreu në tetor të vitit 2023 në Izrael, duke nxitur luftën në Gazë.
Hamasi tha se gjatë sulmeve në Doha të Katarit u vranë gjashtë persona, përfshirë një ndihmës dhe djali i kryenegociatorit të grupit, Khalil al-Hayya, si dhe tre roje dhe një zyrtar i sigurisë i Katarit.
Por, grupi tha se udhëheqësit e lartë i shpëtuan sulmit.
Shtëpia e Bardhë tha se presidenti amerikan, Donald Trump, nuk ishte pajtuar me vendimin e Izraelit për të ndërmarrë veprime ushtarake dhe e kishte njoftuar Katarin paraprakisht për sulmet.
Por, Doha tha se kishte pranuar paralajmërimin nga Uashingtoni kur sulmet kishin nisur.
Në Katar gjendet selia e byrosë politike të Hamasit.
Katari, së bashku me SHBA-në dhe Egjiptin kanë udhëhequr një sërë përpjekjesh që synojnë dhënien fund të luftës në Gazë dhe lirimin e pengjeve që mbahen nga radikalët palestinezë.
Gjatë sulmit të 7 tetorit, Hamasi vrau afër 1.200 dhe rrëmbeu 251 të tjerë. Ndërkaq, si pasojë e ofensivës izraelite, në Gazë janë vrarë më shumë se 64.000 palestinezë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në territorin palestinez – shifra që konsiderohen të besueshme nga Kombet e Bashkuara./ REL
