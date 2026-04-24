Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha të premten se ishte diagnostikuar dhe trajtuar për kancer të prostatës në fazë të hershme, por kishte vonuar publikimin e lajmit për dy muaj për të shmangur përdorimin e tij kundër Izraelit gjatë luftës me Iranin.
Në një deklaratë të publikuar në platformën X, Netanyahu, i cili do të mbushë 77 vjeç në tetor, tha se kishte kërkuar shtyrjen e publikimit të raportit të tij vjetor shëndetësor që të mos dilte “në kulmin e luftës, për të parandaluar regjimin iranian të terrorit të përhapte më shumë propagandë të rreme kundër Izraelit”.
Raporti vjetor shëndetësor i kryeministrit, i publikuar të premten, tregon se Netanyahu iu nënshtrua një operacioni më 29 dhjetor 2024 për një prostatë të zmadhuar. Ky operacion ishte raportuar publikisht në atë kohë.
Disa muaj më vonë, gjatë një kontrolli rutinë, mjekët zbuluan kancer të prostatës në fazë të hershme, tha Aron Popovtzer, drejtor i departamentit të onkologjisë në Qendrën Mjekësore Hadassah në Jerusalem, në një deklaratë video. Kryeministrit iu ofrua zgjedhja mes monitorimit aktiv ose terapisë me rrezatim, dhe ai zgjodhi trajtimin me rrezatim të synuar në Hadassah rreth dy muaj e gjysmë më parë.
Sulmet SHBA-Izrael ndaj Iranit filluan më 28 shkurt.
“Faleminderit Zotit, jam shëndoshë; jam në formë të shkëlqyer fizike; pata një problem të vogël mjekësor me prostatën që u trajtua plotësisht,” tha Netanyahu, duke shtuar se pasi mori diagnozën e një mase malinje, vendosi të niste menjëherë trajtimin.
“Kur më jepet informacion në kohë për një rrezik të mundshëm, dua ta trajtoj menjëherë. Kjo vlen si në nivel kombëtar ashtu edhe personal. Kështu veprova. Kalova një trajtim të synuar që e eliminoi problemin dhe nuk la asnjë gjurmë. Shkova për disa trajtime të shkurtra, lexova një libër dhe vazhdova punën. Gjurma është zhdukur plotësisht.”
Në korrik 2023, Netanyahu u shtrua në spitalin Sheba Medical Center pasi humbi ndjenjat. Ai dhe mjekët thanë atëherë se bëhej fjalë për dehidratim, por një javë më vonë u zbulua se i ishte vendosur një monitor zemre nën lëkurë. Më vonë po atë muaj, ai iu nënshtrua një procedure për vendosjen e një pacemakeri.
Që atëherë, gazetarë dhe anëtarë të opozitës kanë ngritur dyshime për plotësinë e informacionit të dhënë publikut mbi gjendjen e tij shëndetësore.
“Shëndeti i kryeministrit është çështje e sigurisë kombëtare dhe publiku ka të drejtë të dijë të vërtetën,” shkroi deputetja e opozitës Naama Lazimi në X të premten. Ajo i kërkoi zyrës së kryeministrit të sqarojë “pse informacioni u fsheh në kohë reale”.
Leave a Reply