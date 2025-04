Kuvendi i Kosovës ka njoftuar zyrtarisht se seanca e radhës për konstituimin e legjislaturës së nëntë do të mbahet të shtunën, më 20 prill, duke filluar nga ora 12:00.

Kjo do të jetë seanca e tretë që pas mbledhjes së parë më 15 prill, e cila u caktua me vendim të presidentes Vjosa Osmani, në përputhje me Kushtetutën e Kosovës. Seancat po mbahen çdo 48 orë sipas një rregulli rotacioni, derisa legjislatura të konstituohet pas zgjedhjeve të mbajtura më 9 shkurt.

Kryesuesi i seancës konstituive, Avni Dehari, bëri të ditur se gjatë një takimi konsultues me përfaqësuesit e partive politike nuk u arrit konsensus për të vijuar më tej me procesin. Pengesa kryesore mbetet mosmiratimi i raportit të Komisionit për verifikimin e mandateve.

Deputetët e zgjedhur të PDK-së, LDK-së dhe AAK-së kanë deklaruar se kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe anëtarët e tjerë të Qeverisë nga Lëvizja Vetëvendosje duhet të japin dorëheqje përpara se të betohen si deputetë të Kuvendit. Ndërkohë, Vetëvendosje këmbëngul se dorëheqjet tashmë janë dhënë, duke hedhur poshtë pretendimet e opozitës.

Procesi i konstituimit të Kuvendit mbetet i bllokuar për shkak të mungesës së një marrëveshjeje ndërmjet forcave politike.