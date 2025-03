Kryebashkiaku Erion Veliaj do të paraqitet nesër (11 mars 2025) në Gjykatën e Posaçme të Apelit, ku do të shqyrtohet ankimi i masës së sigurisë arrest me burg.

Gjyqtari që do të vendosë për Veliajn, është Engert Pëllumbi, i cili ditëve të fundit po sulmohet dhe shantazhohet nga mediat pranë opozitës e veçanërisht nga portali i familjes së kreut të PD-së, Sali Berisha.

Gazetari Adriatik Doçi, i ftuar në “Studio Live” me Arbër Hitajn në Report Tv, theksoi se gjyqtari Pëllumbi shquhet si një ndër magjistratët më të ndershëm në Shqipëri, gjë të cilën e ka faktuar edhe në raport me Berishën.

Doçi kujton se ishte gjyqtari Pëllumbi i cili nuk pranoi kërkesën e SPAK për rikthimin e masës ‘arrest në shtëpi’ për Berishën, pas vendimit të gjyqtares Ilirjana Olldashit për lehtësimin e masës për kreun e PD,

Gjithashtu, gazetari kujton për Report Tv se ishte po ky gjyqtar që sulmohet pakuptim nga mediat e familjes Berisha, që dënoi ish ministrin socialist të Brendshëm, Saimir Tahirin.

“Unë kam bindjen e plotë, si një person që kam ndjekur zhvillimet në drejtësi, kam bindjen se Engert Pëllumbi është një ndër gjyqtarët më të ndershëm dhe më të pakorruptuar në sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Engert Pëllumbi është një etalon i ndershmërisë edhe nga rrëfimet e personave që e kanë njohur edhe jeta, edhe nga jetë akademike që bën dhe përkushtimi ndaj drejtësisë, është një ndër magjistratët më korrekt.

Ka një lloj dakordësie të të gjithë palëve sepse ka dhënë goditjen e parë, ku dënoi Saimir Tahirin. Është një vendim që kush e ka lexuar, ekspertët e ligjit, nuk mund t’i heqin asnjë presje, ka marrë një vendim të ndërmjetëm për Sali Berishën, ku kundërshtarët e tij prisnin ta kthenin në arrest shtëpie, mori një vendim të ndërmjetëm dhe të arsyetuar, ku përfshihej edhe që është kryetari i opozitës dhe një izolim në banesë do të kishte një ndikim të drejtpërdrejt në zgjedhje. Cilido që do jetë vendimi që do të merret ditën e nesërme, zoti Pëllumbi do ketë argumente të forta arsyetuese”,- theksoi Doçi.

Po ashtu, gazetari Doçi hodhi dritë, me detaje të reja, mbi dyshimet për pastërtinë dhe ligjshmërinë e karrierës së prokurorit Ols Dado.

“Ka nisur studimet për juridic në vitin 1991. Nga shqyrtimi i dokumentave rezulton se ishte një student as mesatar për mediokër, pavarësisht se sot jep mësim në shkollën e Magjistraturës dhe fakultete të tjera si pedagog, kur me notat e tij si student, nuk do të pranohej kurrë në shkollën e Magjistraturës sepse ka disa kritere.

Megjithatë, dy vite pasi nis studimet, rezulton që ka shkuar në Athinë, për një kurs të çuditshëm me natyrë meditative dhe konkretisht për filozofi, një kurs tremujor.

Kjo lëvizje është shumë e dyshimtë dhe duke analizuar edhe disa rastësi të tjera, të këtij prokurori, ngrihen dyshimet të forta që shërbimi agjenturë grek, mund të jetë investuar për të infiltruar personazhe të caktuar, të rektruar, në sistemin e drejtësië.

Nuk kanë shkuar siç kanë shkuar Adriatik Llalla dhe ish prokurorë të tjerë dhe mijëra shqiptarë që kanë shkuar për të vjelë ullinj në Greqi, por ky ka shkuar student për të bërë një kurs filozofie, në vitin 1993. Kjo vizitë me këtë shënim, është tepër e dyshimtë dhe e paqartë dhe nuk kemi një çertifikatë për këtë kurs”,- deklaroi ai.