Shefi i Urgjencës, gjithashtu anëtari i Komitetit të Ekspertëve, Skënder Brataj ka paralajmëruar lirimin e masave anti-COVID, duke nisur nga dita e nesërme.

I ftuar në emisionin “Open”, Brataj u shpreh se masat do të lirohen por nuk do të hiqen tërësisht pasi do të rezultonte fatale. Sipas tij, duhet hequr maska në ambientet e jashtme dhe duhet zgjatur ora policore.

“Masat do të hiqen në mënyrë graduale se ndryshe do të ishte gabim fatal. Po të ishte për mua, do të ishte heqja e maskës. Moshat e vjetra nuk e heqin maskën sepse është kthyer në kulturë. Edhe orën policore do të duhet ta zgjasim. Për ta hequr fare nuk do të isha dakord. Ora e darkës dhe lokalet e natës na solli përhapje tek prindërit e adoleshentëve. Në atë orë rinia mblidhet, shkon kundër disa biznesve. Do të zgjaset por nuk do të hiqet komplet,”-tha ai.

g.kosovari