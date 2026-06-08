Maturantët po bëjnë përsëritjet e fundit për gjuhën shqipe dhe letërsinë. Këtë të martë i nënshtrohen provimit të dytë të Maturës Shtetërore. Ky testim konsiderohet më i vështiri për të rinjtë për shkak të analizës së veprave letrare, pyetjeve argumentuese, krijimit të esesë por dhe pyetjeve që matin nivelin gjuhësor.
Ministrja e Arsimit Mirela Kumbaro deklaron se tashmë ka përfunduar hartimi i tezës dhe ka nisur shpërndarja e saj në të gjithë vendin me ndihmën e Postës Shqiptare dhe Policisë së Shtetit. Ndërsa zv.ministrja e Arsimit Orjana Osmani tregon se çfarë do të përmbajë teza e provimit të gjuhës dhe letërsisë.
Vetëm 20% e pyetjeve të testit janë të nivelit të vështirë për të diferencuar nxënësit më të mirë. Testimi i gjuhës shqipe dhe letërsisë që nis në orën 10 përfundon në 12:30. Afro 2 mijë mësues janë administratorë në 144 qendra provimi në të gjithë vendin dhe monitorohen nga 170 punonjës të Ministrisë së Arsimit.
Drejtues të ministrisë deklarojnë se këtë vit janë shtuar masat e sigurisë në provime, çka sipas tyre e bën lehtësisht të identifikueshëm maturantin apo administratorin që do të nxjerrë tezën nga ambientet e provimit. Ministrja Kumbaro paralajmëroi duke deklaruar penalitete të ashpra në rast se shkelet rregullorja e maturës.
Të paktën deri tani teza e anglishtes nuk arriti të dalë. Do të shohim ç’do të ndodhë me gjuhën shqipe dhe masat e sigurisë në këtë provim. Ndërsa nota e provimit të anglishtes pritet të publikohet të mërkurën apo të enjten pasi maturantët kanë mbyllur gjuhën shqipe.
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