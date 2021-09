Një ditë para miratimit në Kuvend të qeverisë së re “Rama 3”, Partia Demokratike do të mbledhë sot në orën 19:00 Grupin Parlamentar.

Mësohet se në fokus të mbledhjes së Grupit të PD është pikërisht seanca e nesërme plenare, ku pritet të miratohet kabineti i qeverisë së re dhe programi për katër vitet e ardhshme.

“Sot, në orën 19:00 në seli do të zhvillojmë mbledhje grupi lidhur me seancën nesër, seancë me tepër rëndësi”, thuhet në njoftimin nga selia blu.

Deputetëve do t’ju jepen porositë lidhur me seancën e nesërme, ku pritet një oponencë në të gjitha sektorët e qeverisjes.

Nderkohe qe Basha do te tregoje skenaret e sjelljes se neserme te PD, mister mbetet qendrimi i Berishes, i cili nuk eshte perjashtuar nga grupi parlamentar i PD.

