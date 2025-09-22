Mbledhja e Këshillit Bashkiak të Tiranës këtë të martë është një moment thelbësor jo vetëm për Erion Veliajn dhe PS-në, por edhe për institucionet ligjore dhe kushtetuese në Shqipëri.
Kjo pasi pritet të merret vendimi për shkarkimin e Veliajt si kryetar bashkie.
Këshilltarja e PD-së, Ilda Zhulali ishte e ftuar këtë të hënë në Top Story, në Top Channel, ku u shpreh se Veliaj gëzon të drejtën të dëgjojë dhe të dëgjohet në mbledhjen e nesërme.
“Opozita ka bërë disa herë kërkesa për shkarkimin e tij. Këtë e kemi nisur që në vitin 2023.
E kemi parë sesi Rama e shkarkoi Veliajn në mënyrë publike, ai quhet ‘emergjenca e Tiranës’ dhe duhet të marrë fund.
Veliaj edhe pse na ka mohuar 2 vite e gjysmë për një debat qytetar, besoj se e gëzon të drejtën të dëgjohet dhe të dëgjojë në Këshillin Bashkiak”, u shpreh ajo.
