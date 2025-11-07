Procesi i përgatitjes për zgjedhjet e pjesshme lokale të së Dielës, 9 Nëntor, ka hyrë në fazën finale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka nisur shpërndarjen e materialeve zgjedhore në pesë bashkitë ku do të votohet: Vlorë, Berat, Cërrik, Mat dhe Tepelenë.
Nesër (e shtunë) shënohet dita e heshtjes zgjedhore, ndërsa Policia e Shtetit ka finalizuar planin e masave për garantimin e sigurisë.
Masat e sigurisë dhe angazhimi i policisë
Policia e Shtetit ka hartuar një plan të detajuar masash për ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike gjatë gjithë procesit:
- Janë angazhuar gjithsej 612 punonjës policie dhe automjete, listë e cila është miratuar edhe nga KQZ.
- Policia ka marrë në ruajtje 9 objekte zgjedhore ku janë vendosur KZAZ-të dhe ditën e shtunë do të marrë në ruajtje 473 objekte që do të shërbejnë si qendra votimi (QV).
- Shërbimet e Policisë do të veprojnë në bashkëpunim të ngushtë me komisionet e QV-ve, koordinatorët, KZAZ-të dhe KQZ-në, konform Kodit Zgjedhor.
Policia, nëpërmjet një njoftimi për shtyp, u bëri thirrje qytetarëve që të denoncojnë çdo rast që cenon të drejtën e tyre për të votuar ose që synon të tjetërsojë votën, si dhe subjekteve politike që të zbatojnë detyrimet ligjore.
Votuesit dhe gara politike
Në total, 334.539 mijë votues kanë të drejtën e votës në këto pesë bashki:
- Vlorë 171.895 votues
- Berat 82.161 votues
- Cërrik 38.724 votues
- Mat 29.092 votues
- Tepelenë 12.667 votues
Kjo fushatë u cilësua si ‘jo si zakonisht’, pasi liderët e partive të mëdha shmangën mitingjet.
Kryeministri Edi Rama u shfaq me kandidatët vetëm në një podcast.
Partia Demokratike zyrtarisht nuk ka kandidatë në siglën e saj, por ka mbështetur kandidatë të pavarur në disa bashki.
Mandati i kryebashkiakëve të rinj do të jetë i shkurtër, duke zgjatur deri në zgjedhjet e pranverës 2027.
