Kryeministri Edi Rama ishte këtë të shtunë në Laç, ku u njoh nga afër me projektin për rindërtimin e zonës më të dëmtuar nga tërmeti i 26 nëntorit.

Gjatë inspektimit në terren, Rama takoi dhe disa banorë të cilët i pyeti nëse e besonin tani që qyteti do rindërtohej.

Rama: Tani e besoni që do bëhet apo jo?

Qytetari: E kemi besuar që në fillim (qesh)

Rama: Jo mo lëre po a e besoni tani? Epo shyqyr, beso e kontrollo është kjo punë.

Ndërsa takoi një nga punonjësit e kompanisë turke, i quajtur Servet i cili tha se ka origjinë shqiptare, Rama i premtoi se të dielën do jetë i pranishëm në ceremoninë e martesës së tij.

“Servet? Do martojmë çunin këtu me gocë nga Kurbini. Kur i keni këto, do bëni ndonjë ceremoni apo? Nesër? Po do vij unë nesër këtu për ceremoninë, merr fund kjo punë”, tha Rama.

“E fejuam djalin e Servetit në Laç”, tha kryebashkiakja e Kurbinit Majlinda Cara.

“Jo more, qenka kryeveper, do e bejme lajm kete te Lacit”, tha Rama.

Në një postim në rrjetet sociale, Rama shkruan se për Krishtlindje e Vit të Ri, në fund të 2021-shit, “Laçi do të jetë një qytet që nuk do ta njohin kur të kthehen për festa, ata që jetojnë jashtë tij!”.

“10 kompani shqiptare, kompania turke Albayrak dhe afro 3000 punëtorë janë të angazhuar në kantieret e infrastrukturës, blloqeve të reja të banimit me 727 apartamente të reja, blloqeve ekzistuese që do të rikonstruktohen tërësisht, ujësjellësit të ri, 4 shkollave të reja e 3 rinkonstruksioneve të thella, 2 kopshteve të reja, si edhe spitalit të ri e godinës së bashkisë së re”, shkruan Rama.

