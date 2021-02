Kyekomisioneri Ilirjan Celibashi gjatë një bisedimi me gazetarët i pyetur në lidhje me kandidimin e Tom Doshit, në zgjedhjet e 25 prillit, nëse KQZ do ta pengojë, emrin e tij të marrë pjesë, tha se nuk mund të diskutojë në mënyrë hipotetike,

Gazetarja: Nëse Tom Doshi do të kandidohet në listën e PSD-së, cila do të jetë qasja e KQZ-së, duke marrë parasysh edhe paralajmërimet e ambasadores amerikane?

‘Për të gjitha rastet që kanë të bëjnë me kandidatë të caktuar, do flasim kur ti kemi kandidatët. Nuk shoh arsye për diskutime hipotetike. Takimet me ambasadoren amerikane kanë qenë si me ambasadorët e tjerë, dhe nuk kanë pasur trajtime të veçanta për aspekte të veçanta të përgatitjes së këtij procesi. Do të duhet të presim datën 8. Ajo që mund të them me siguri të plotë është që KQZ do ketë gjithë vëmendjen ndaj çdo rasti të evidentuar publikisht ose jo, për të pasur një vendimmarrje në përputhje me parashikimet e Kodit Zgjedhor.’- tha Celibashi.