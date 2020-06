Ditën e sotme Shoqata e Transportit Ndërqytetar do të zhvillojë një protestë para ministrisë së Infrastrukturës. Pronarët e linjave ndërqytetarëve janë në vështirësi ekonomike dhe kërkojnë mbështetje nga qeveria.

Përgjegjësi i transportin për zonën e veriut Dashnor Mema deklaroi për Abc News se operatorët e transportit janë në gjendje të vështirë dhe kërkojnë një mbështetje nga qeveria.

“Transporti publik është i mbullur që nga 12 marsi, dhe humbja që ka pësuar është shumë e madhe. Kostot e mjeteve dhe mirëmbajtja e tyre ka vënë në vështirësi operatorët e transportit. Përveç planit që ka nxjerrë ministria që do të udhëtojnë me 70 % të kapacitetit dhe se pasagjerët duhet të jenë të pajisur me maska, akoma nuk ka asnjë informacion tjetër se si do të veprojnë. Që nga fillimi i bllokimit të transportit ne kemi kërkuar plotësimin e disa kërkesave, më të rëndësishme janë. Heqjen e akcizës së naftës pasi është baza për ne dhe është mundësia reale për të na nxjerrë nga kriza që jemi. Zbritja e pragut në shitje pasi siç e dimë transporti i udhëtarëve e ka në pragun 20 %, që vështirëson situatën e subjekteve dhe ne kemi kërkuar pragun 6 %”, u shpreh ai.

Ndërsa një përfaqësues tjetër u shpreh se mund të rritin edhe biletën e udhëtarëve, pasi do të punojnë me 70% të kapacitetit.