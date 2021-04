Kryeministri Edi Rama deklaroi sot në “Real Story” në ‘News24’ se nëse PS-ja nuk merr shumicën në zgjedhjet e 25 prillit, ‘hallin’ do ia delegojë dikujt tjetër. Ndonëse Balla ia përsëriti edhe një herë pyetjen, Rama tha se nuk ecën me ‘sikur’.

“Nëse PS nuk merr shumicën që mua bashkë me shqiptarët më duhet për ta çuar Shqipërinë në majën ku mund të ngjitet, por s’i ka mandatet për të qeverisur dhe duhet që të fillojë të bëjë një proces nga halli, hallin do ia delegojë dikujt tjetër. PS nuk do mbarojë nëse mbaron karriera ime. PS do të vazhdojë.”, pohoi ai.