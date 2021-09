Alketa Vejsiu është një ndër moderatoret më të suksesshme dhe më të komentuara të ekranit, por jeni kuriozë ta dini se ç’profesion do të kishte ajo, nëse jo në televizion?

Këtë e ka zbuluar vetë Alketa, gjatë një bisede me ndjekësit në rrjete sociale. Besojeni apo jo, por nëse nuk do të ishte moderatore, Alketën do e kishim njohur si mjeke.

Kujtojmë se moderatorja do të prezantojë së shpejti “Love Story 2, që vjen me ndryshime kësaj here.