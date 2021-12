“Unë me daljen e kësaj e kam një opinion shumë të qartë, nëse prokuroria ka dëshirë të dëgjojë opinion tim, unë jam gati t’ia them. Nuk e them publikisht se nuk dua të bëj politikë, unë e kam shumë të qartë se për çfarë mund t’ju duhen pagat atyre që hodhën në treg databazën e patronazhistëve”.

Kështu u shpreh kryeministri Edi Rama gjatë konferencës për shtyp pas publikimit të databazës të të dhënave të pagave të qytetarëve. Krah drejtores së AKSHI-t, ai tha se kjo databazë ka dalë nga ndërhyrje nga brenda në sistem, pasi sistemi në fjalë përdoret nga inspektorët e tatimeve si mjet pune.

Rama hodhi poshtë që kjo listë të ketë dalë nga e-Albania dhe shpjegoi se kjo platformë nuk ka lidhje me sistemin e tatimeve. Ndaj dhe pyetjes së gazetarëve drejtuar drejtores së AKSHI-t, a do të jepte dorëheqjen nëse rezulton se databaza ka dalë nga eAlbania, Rama iu përgjigj duke thënë se kjo është si t’i kërkosh dorëheqjen Ministres së Bujqësisë.

“SHBA i dolën në rrugë të gjitha sekretet nuk di të ketë pasur ndonjë dorëheqje. Kështu që tjetër është kur gjërat ndodhin si rezultat i një dështimi të sistemit, ose si rezultat i një vepre siç ishte rasti i të ndjerit Klodian Rasha, e komplet gjë tjetër është kur gjendemi përpara sulmeve. Në të gjitha rastet në fjalë, ka plot dhe as nuk ka ndodhur dhe se kam dëgjuar… AKSHI nuk ka lidhje me këtë, është njësoj si të shkosh t’ia kërkosh dorëheqjen Ministres së Bujqësisë. Platforma e ndërveprimit qeveritar e-Albania nuk ka absolutisht lidhje me sistemin e tatimeve, që ka të bëjë më pagat, është një gjë tjetër, ndërkohë që eAlbania është komplet një gjë tjetër. e-Albania nuk është cenuar. Praktikisht eAlbania nuk mban të dhëna. eAlbania është si kulla e kontrollit të avionëve nuk është garazhi i të gjithë avionët, kontrollon të gjitha flukset për t’i shërbyer qytetarëve. E-Albania nuk ka të dhëna”.

“Kjo është e gjitha një farsë, e orkestruar nga ata që i kanë përdorur ato të dhëna për veten e tyre dhe ua kanë hedhur patronazhistëve, për t’i akuzuar se po bëjnë punën e mundësuar nga përdorimi i shtetit. Kjo është shumë e ngjashme, sepse nuk ka nevojë. Cila mund të jetë nevoja në botë e shtetit për të bërë gjëra të tilla. Me thoni një nevojë? Se cila është nevoja e të tjerëve, do t’jua them kur të mbarojnë hetimet”, u shpreh Rama.

/a.r