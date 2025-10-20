Pr/ligji për barazinë gjinore, si edhe qasja e shqiptarëve ndaj komunitetit LGBTI, ishin në fokus të pyetjeve të kryera në sondazhin e radhës, këtë të hënë, përgjigjet e të cilit u publikuan në “Zëri i Shqiptarëve’, në ABC News.
Pyetjes, nëse një i afërm do të ishte pjesë e komunitetit LGBTI, a do të ndikonte në raportet tuaja personale me të?
79.2% i janë përgjigjur me po, dhe për 20.8% të të anketuarve ky nuk do të ishte një problem.
Janë 1107 të anketuar në të gjithë Shqipërinë, në 61 bashkitë e vendit, të cilëve iu është dërguar linku në mënyrë krejt të rastësishme, për të analizuar kampionë si në zonat urbane por edhe ato rurale me një marzh gabimi prej 3%.
