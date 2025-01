Nga Mero Baze

Miratimi paraprak nga qeveria shqiptare i një plani të propozuar nga Jared Kushner, dhëndri i Donald J. Trump, për të ndërtuar një kompleks hotelesh luksoze prej 1.4 miliardë dollarësh në ishullin e Sazanit, ka ngjallur kundërshtimin e Sali Berishës. Ky i fundit e konsideron këtë një përpjekje të qeverisë shqiptare për të blerë influencën politike tek presidenti Trump.

Është shumë interesante se si projektohet në SHBA mentaliteti i një ish-presidenti dhe ish-kryeministri shqiptar që ka bërë dhëndrin e vet lider dhe tani e përgjon dhëndrin e presidentit amerikan si model.

Ajo që bën përshtypje së pari është fakti që Berisha e quan të mirëqenë që dhëndrit të presidentit Trump i takon diçka, meqë është dhëndër presidenti, por problemi për të është pse këtë gjë e bën Rama dhe jo ai vetë. Në këtë mënyrë, ai nuk ka asgjë kundër në parim, por e ka betejën me faktin që nuk është ai në vend të Edi Ramës.

Në fakt, Edi Rama ia ka hapur rrugën këtij projekti më shumë se një vit më parë, mes polemikash të pafund ndërkombëtare, madje edhe mes akuzave se pas këtij projekti fshiheshin arabë apo rusë.

Ndërkohë që qeveria shqiptare i ka dhënë dritën jeshile, i njëjti grup ka marrë mbështetje nga qeveria e Serbisë për të investuar mbi kullat e bombarduara nga NATO në mes të Beogradit. Kjo tregon së paku epërsinë administrative të Serbisë mbi qeverinë shqiptare, të cilës i hanë kohë procedurat ligjore.

Kur Edi Rama hapi rrugën për këtë projekt, jo vetëm që nuk kishte ndonjë favor politik, por përkundrazi, edhe më keq, komplikonte raportet e tij me administratën e Uashingtonit, nëse i gjykojmë ato me logjikën e Sali Berishës.

I vetmi gjest publik i Ramës në raport me Trump-in ka qenë ai në konferencën e shtypit përkrah sekretarit Blinken, kur mbrojti pikëpamjet kundërta me të lidhur me rreziqet që mund të sillte ardhja e Trump-it për NATO-n, duke theksuar se, në fakt, në mandatin e tij roli i NATO-s u forcua.

Ky nuk është as ndonjë pazar dhe as ndonjë projekt i nisur pas fitores së Trump-it. Njësoj do të vazhdonte edhe sikur Trump-i të humbiste, pasi nuk lidhet me të, por me investitorin Jared Kushner.

Fakti që Berisha e përfytyron çdo dhëndër në botë si dhëndrin e tij, që fut 150 metra truall të dyshimtë dhe bëhet investitor i 19 pallateve, natyrisht që e përmbys këtë model në sytë e tij. Ai e sheh vetëm si pazar dhe vetëm si një skemë për presidentin Trump që të bëjë lekë me dhëndrin.

Në fakt, projekti i Sazanit, ashtu siç është propozuar nga Jared Kushner, është shumë i vështirë të realizohet. Por, nëse do të arrihej, do ta çonte Shqipërinë në një tjetër orbitë të turizmit botëror, duke na bërë një nder aq të madh, sa nuk na ka bërë për katër vjet as Shtëpia e Bardhë dhe as ndonjë president i lidhur me investimet në Shqipëri.

Por të shpresojmë se ai nuk do ta humbasë durimin me ritmin e ngadaltë të administratës shqiptare në këtë drejtim.

Deri atëherë, ka kohë që Berisha të kuptojë se jo gjithmonë dhëndri bën lekë me firmën e vjehrrit. Ndonjëherë ndodh e kundërta: vjehrri bën emër të mirë për shkak të dhëndrit. Për më tepër, duhet të kuptojë se Sazani nuk është “Klubi Partizani”, ku falsifikohen letra për të bërë dhëndrin pronar. Është thjesht një ishull i braktisur dhe i pabanuar që dikush po guxon ta kthejë në jetë dhe në pasuri për Shqipërinë.