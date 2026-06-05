Gjatë takimit me kryeministrin Edi Rama, një nga banorët e Zvërnecit u shpreh se ata janë dakord që projekti të zhvillohet, por më parë prona duhet të kthehet te pronarët.
Ndërkaq Rama u shpreh se “prona është e shitur dhe është fat i banorëve që SPAK”-u po heton. Kryeministri tha se nëse gjykata i nxjerr këta banorë pronarë, paratë e ngrira të cilat bëhen para të shtetit, kthehen sërish nga shteti te pronarët.
Kryeplaku i Zvërnecit replikoi me kryeministrin duke u shprehur se “i kanë hequr titullin e pronësisë pa të drejtë”. Duke iu përgjigjur Rama tha se “unë të përgjigjem nga 2013-ta e këtej. Të më kishit zgjedhur më parë”.
Gjatë takimit nuk munguan edhe batutat, ku Rama u shpreh: “E kanë zakon këta në Vlorë që s’e lëshojnë më mikrofonin. Edhe unë nga ana vlonjate e kam që e mbaj gjatë”.
Ndërsa një prej banorëve tha se është ortodoks, Rama vijoi: “Po ç’domethënë që jeni ortodoksë?! Edhe unë ortodokse e kam pjesën time nga Vlora. Por ju jeni vlonjatë. Ju jeni mbi fetë, madje madje, ju dhe Zoti jeni në garë se kush është Zoti”.
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