Presidenti Donald Trump ka kundërshtuar pretendimet se SHBA janë pas asaj që duket se ka qenë një inskenim në Venezuelë për të rrëzuar Presidentin Nicolás Maduro.

“Nëse do të doja të hyja në Venezuelë nuk do të bëja në mënyrë sekrete”, i tha ai Fox News.

Venezuela goditi atë që ajo pretendon se ishte një përpjekje për të vrarë presidentin venezuelian, Maduron. Shtetet e Bashkuara mbështesin liderin e opozitës Juan Guaidó dhe e njohin atë si udhëheqës legjitim të vendit.

Cili ishte plani i sulmit?

Sipas Venezuelës, një grup “mercenarë terroristë” u ulën me varkë në qytetin e Macuto të dielën. Trembëdhjetë njerëz, përfshirë dy amerikanë, u arrestuan. Tetë burra të armatosur u vranë.

Amerikanët e kapur ishin Luke Denman, 34 vjeç dhe Airan Berry, 41 vjeç. Ata u shfaqën në videot e shfaqura në TV shtetëror të mërkurën dhe të enjten.

Denman, një ish-anëtar i forcave të operacioneve speciale, rrëfen në videon se po “ndihmon venezuelanët të rivendosin kontrollin e vendit të tyre”.

Ai shpjegon se ai ishte punësuar për të trajnuar venezuelanët në Kolumbi para se të kthehej në Karakas dhe të merrte kontrollin e një aeroporti për të lejuar që z. Maduro të dërgohej jashtë vendit.

Berry flet për marrjen e objektivave specifike, siç është shërbimi i inteligjencës.

Denman tha që ai dhe Z. Berry ishin kontraktuar nga një kompani e sigurisë me seli në Florida, Silvercorp, për të kryer operacionin. Firma drejtohet nga Jordan Goudreau, një veteran ushtarak amerikan që ka pranuar hapur përfshirjen në operacion.

“Washington Post” publikoi të enjten një dokument për të cilin thotë se është një kontratë me vlerë 213 milion dollarë mes firmës së sigurisë me seli në Florida, Silvercorp dhe opozitës së Venezuelës për të pushtuar vendin dhe për të rrëzuar presidentin Maduro. Kreu i opozitës venezueljane, Juan Guaido mohoi të ketë ndonjë lidhje të tillë.

Cila ka qenë përgjigja e SHBA?

Pasi u transmetua video e Denman, Maduro tha në një konferencë për shtyp: “Donald Trump është shefi i drejtpërdrejtë i këtij pushtimi”.

Trump, ndërsa përsëri mohoi përfshirjen, ishte e qartë se ai do t’i kishte bërë gjërat ndryshe.

“Do të hyja brenda dhe ata nuk do të bënin asgjë për këtë,” tha ai. “Ata do të rrokullisen. Unë nuk do të dërgoja një grup të vogël, fare të vogël. Jo, jo, jo. Do të quhej një ushtri. Do të quhej pushtim.”

Sekretari i Shtetit Mike Pompeo gjithashtu ka mohuar mbështetjen e SHBA.

“Nuk kishte asnjë përfshirje të drejtpërdrejtë të qeverisë amerikane në këtë operacion,” tha ai të mërkurën, ndërsa u zotua të përdorë “çdo mjet” për t’i rikthyer amerikanët.

Pas transmetimit të videove, një zëdhënës i Departamentit të Shtetit tha se qeveria Maduro po zhvillonte “një fushatë të madhe dezinformimi”, e cila e bëri “të vështirë ndarjen e fakteve nga propaganda”.

Marrëdhëniet midis SHBA dhe Venezuela janë të tensionuara, dhe SHBA lëshoi ​​një aktakuzë kundër Z. Maduro dhe figurave të tjera të qeverisë në mars me akuzën e “narkos terrorizmit”.